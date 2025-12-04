Por segunda vez y en pleno estado de emergencia, el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, denunció que fue atacado con un artefacto explosivo a manos de presuntamente una organización criminal dedicada al cobro de cupos en la zona de Lima Norte.

América Noticias indicó que el atentado ocurrió al promediar la 1 de la madrugada. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegar hasta la vivienda del burgomaestre y lanzan el objeto que, afortunadamente no detonó.

Al lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que cercó el objeto y se lo llevó para el análisis respectivo.

El jefe municipal precisó que estas represalias son, al parecer, por los operativos llevados en las últimas semanas para recuperar espacios públicos tomados por comerciantes informales y también alguna personas de mal vivir.

A pesar de no haber recibido amenazas directas, el alcalde aseguró que varios de sus funcionarios y personal de serenazgo sí han sido amenazados por estas mafias.

Primer atentado en noviembre

El pasado 5 de noviembre, un artefacto explosivo fue lanzado contra una camioneta estacionada frente a la Municipalidad de Carabayllo, la cual presentaba características similares al vehículo del alcalde. Como resultado del ataque, dos serenos resultaron heridos. En ese momento, Pablo Mendoza se encontraba dentro del local municipal.

Alcalde e investigación fiscal

En octubre, la casa de Mendoza fue intervenida por la Fiscalía en medio de una investigación por presuntas empresas vinculadas al reo Smith Lucano, alias “El Jorobado”, implicado en el caso “Sanguinarios de la Construcción”.

El burgomaestre negó todo tipo de relación con este delincuente.