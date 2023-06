La principal promesa de campaña del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fueron 10.000 motos para reforzar el patrullaje integrado en la capital. Han pasado seis meses, y recién se lanzará un concurso internacional para la adquisición de solo 4.000 motos que aún no tienen fecha exacta de llegada. Mientras tanto, el burgomaestre se defiende en la gestión de convenios que ha logrado para la seguridad ciudadana de la capital.

López Aliaga indicó a El Comercio que UNOPS (United Nations Office for Project Services) está llevando a cabo la licitación de las motos, para lo cual ya tienen los términos de referencia y están lanzando un concurso internacional para el alquiler de 4.000 motocicletas en una primera etapa.

“La adquisición es la peor manera. En el renting, el dueño está vigilando. Es mejor tener a un tercero que, si se malogran o se las roban, reponga las piezas” , apuntó el líder de Renovación Popular.

💪 ¡Tomamos acción ante la inseguridad en la ciudad! El alcalde de Lima informó sobre el convenio para el renting de motos, a fin de que estos medios de transporte sean usados por la @PoliciaPeru y así reforzar el patrullaje. 🙌🏼 ¡La meta es llegar a todos los distritos! pic.twitter.com/DFMZtV8M2G — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 9, 2023

La máxima autoridad capitalina había anunciado que estas motos serían repartidas entre los distritos, pero para algunos esto tomará tiempo. “Los que conocen de compras internacionales saben que no hay marca que te traiga miles de carros o motos en una. Puede pasar hasta un año para que todo el paquete esté en las calles” , refirió Francis Allison, alcalde Magdalena.

Por su parte, el regidor opositor Aron Espinoza (Podemos) indicó que no hay avances concretos y que, hasta la fecha, no se ha informado al Concejo Municipal sobre los avances del convenio que autorizaron para el alquiler de las motos. Espinoza solicitó la conformación de una comisión especial de seguimiento al convenio a fin de que cumpla con los plazos del mismo, pero aseveró que negaron dicha posibilidad porque el teniente alcalde Renzo Reggiardo acusó “intromisión”.

“En conversaciones que he tenido con alcaldes, me indicaron que no había proveedor con tal número de motos para alquiler y por eso era cantado que el proceso demoraría”, advirtió Espinoza a este Diario.

En seis meses de gestión, solo 11 de los 41 gobiernos locales han realizado nuevas inversiones para seguridad ciudadana.

A base de convenios

López Aliaga defiende su gestión con los convenios firmados hasta la fecha: con la Policía Nacional para que 3.500 policías refuercen el patrullaje en Lima, pero están a las espera de las motos para aplicarlo; y con una empresa privada para un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial.

Esto último fue presentado, en la última semana, por el teniente alcalde Renzo Reggiardo. “Esa analítica nos permite identificar rostros de personas relacionadas a actos delictivos, y la tenemos para nuestra administración sin ningún costo, e incluye la utilización de un aplicativo que permitirá denuncias ciudadanas” , refirió.

El uso de reconocimiento de fácil no es un tema tan sencillo. En el 2022, la Municipalidad de La Victoria recibió una multa de la Dirección de Protección de Datos Personales, pese a que sus cámaras aún no estaban en funcionamiento. Al respecto, Reggiardo dijo que la Municipalidad de Lima está utilizando información pública referida a personas sentenciadas -unas 1.036- que van a cargarla en el sistema, y así evitarán cualquier vulneración.

Según explicó Reggiardo, tienen 200 cámaras en Lima Cercado y que están monitoreando más de 4.000 cámaras en los distintos municipios distritales, los cuales les han dado acceso a través de convenios.

El teniente alcalde también hizo referencia a la implementación de un programa de recompensas, donde se otorgará S/ 2.000 a ciudadanos que entreguen información relevante. Para esto se aprobó una ordenanza y, según adelantó Reggiardo, el reglamento saldrá en los próximos días.

¿Y la propuesta de crear una policía municipal? Reggiardo reconoció que se necesitan modificaciones en la legislación antes de crear la figura a través de una ordenanza. A la fecha, existe un proyecto de ley de Podemos en el Congreso de la República respecto a la creación de la policía municipal. Reggiardo estima que la primera promoción estaría lista en dos años.

La gestión de López Aliaga inició con una declaratoria de emergencia de la seguridad ciudadana en Lima con el fin de acelerar procesos e inversiones, pero hasta la fecha las gestiones están basadas en convenios con otras entidades y empresas privadas.