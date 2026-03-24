Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Policía refuerza medidas de seguridad en estaciones de la Línea 1 por año escolar 2026. (Foto: Línea 1)
Policía refuerza medidas de seguridad en estaciones de la Línea 1 por año escolar 2026. (Foto: Línea 1)
Por Redacción EC

La administración del servicio y la Policía Ferroviaria de la Policía Nacional del Perú han reforzado las medidas de prevención y seguridad en estaciones y trenes de la Línea 1 por el inicio del Año escolar 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.