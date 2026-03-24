La administración del servicio y la Policía Ferroviaria de la Policía Nacional del Perú han reforzado las medidas de prevención y seguridad en estaciones y trenes de la Línea 1 por el inicio del Año escolar 2026.

Esta temporada ha generado un incremento significativo en la cantidad de pasajeros que utilizan esta línea del Metro de Lima que actualmente moviliza a más de 600 mil personas al día.

Las acciones implementadas consisten en la intensificación del patrullaje, vigilancia y control en distintos puntos del sistema. Según informó el coronel PNP Jesús Montesinos, jefe de la División de Seguridad Ferroviaria, esta estrategia preventiva busca actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad durante las temporadas de mayor demanda, especialmente en las primeras horas de la mañana y al mediodía.

El aumento de usuarios impacta directamente en la capacidad del servicio y en las condiciones de seguridad, registrándose aglomeraciones frecuentes en andenes, escaleras eléctricas y accesos. En las estaciones de alta demanda, los menores de edad pueden estar expuestos a situaciones de riesgo como empujones, caídas o desorientación durante el ingreso y salida de los trenes.

Como parte de este despliegue, la Línea 1 ha emitido recomendaciones específicas para los padres de familia, tales como mantener a los niños sujetos de la mano, evitar que corran en las instalaciones y permanecer detrás de la línea amarilla. Asimismo, se insta a los usuarios a permitir el descenso de pasajeros antes de abordar y ceder el asiento a quienes lo necesiten.

Este refuerzo de la seguridad en el transporte ferroviario es parte del Plan Integral de Seguridad Escolar 2026 impulsado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). Dicha estrategia incluye patrullaje coordinado y el uso de mapas de riesgo para proteger el trayecto de los estudiantes hacia sus centros educativos.