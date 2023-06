Idas y vueltas

Las armas no letales vienen siendo utilizadas en Lima -con polémica- desde el 2016. El uso se originó en la compra que realizara el entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda, en amparo del reglamento de la Ordenanza Municipal N° 638 (la cual creaba el cuerpo de serenazgo), que contemplaba el uso gradual previa capacitación y entrenamiento de dispositivos de defensa o armas no letales. Esto ocasionó que otras municipalidades distritales se interesaran en el tema. El exalcalde de Comas, Raúl Díaz, hizo una presentación de armas no letales ante medios de comunicación, pero fuentes de dicha entidad alegaron que nunca se concretó la compra.

Quien sí hizo una compra -por más de 170 mil soles- fue el alcalde Francis Allison en Magdalena. Hizo la compra en el 2016, y las armas se han mantenido en el almacén de su entidad después de que se usaran por cerca de solo dos años.

En el 2016, el entonces alcalde de Lima Luis Castañeda, desembolsó más de 372 mil soles para la adquisición de armas no letales. En el 2018, su sucesor Jorge Muñoz decidió donar dichas armas al INPE. (Crédito: César Fajardo / Archivo) / César Fajardo / Archivo

El equipamiento de armas no letales en el 2016 incluía pistolas de balas de goma y pistolas eléctricas, y fueron utilizadas hasta el 2019 sin problemas, según los funcionarios de aquellas gestiones. Con el cambio de mando en el 2019, el nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, decidió donar las armas no letales al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y en Magdalena fueron enviadas al almacén. En el 2021, el Congreso aprobaría la Ley del Serenazgo Municipal, cuyo reglamento prohibiría al personal de serenazgo portar armas no letales y materiales relacionados no autorizados.

Las armas no letales volverían al debate político apenas un año después. En el 2022, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso aprobó un dictamen donde contemplaba autorizar el uso de escopetas con cartuchos de perdigones de goma, además de los grilletes, el bastón tonfa y aerosoles de pimienta. El texto recién se debatió en marzo del 2023 donde se retiró de la fórmula la escopeta. Aun con esto, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa, pero el Legislativo insistió con aprobar su fórmula (sin escopeta).

Nada nuevo en el frente

“La verdad es que (la ley) no implica básicamente ningún cambio. Los chalecos ya los estamos usando, los bastones se utilizan hace un tiempo -las que están prohibidas son las varas baquelita que son más fuertes- y los grilletes también se utilizan. Ahora se ha sacado una ley que respalda su uso, pero nunca han estado prohibido ese equipamiento. Es decir, no ha tenido que salir una ley para utilizarlos” , explica Abdul Miranda, gerente de la Municipalidad de Lima.

Miranda está en el rubro de seguridad ciudadana desde la época de Castañeda. Recordó que en dicha gestión se compró armas que lanzaban bolas de jebe que, al impactar en el cuerpo, se fragmentaba y emanaba gas irritante. “Se utilizó cerca de dos años, fue efectivo, pero en ese tiempo la delincuencia no tenía el fenómeno de hoy que es la inmigración discriminada. Ahora la mayoría de delitos es con armas de fuego”, aclaró tras resaltar que el actual alcalde Rafael López Aliaga está en contra del uso de armas con perdigones de goma.

En el 2016, el personal de serenazgo que recibió armas no letales incluso recibió capacitación para su uso.

Para Rennan Espinoza, alcalde de Puente Piedra, la nueva ley del Congreso “no sirve para nada porque mencionan productos que cualquier ciudadano puede comprar”. Espinoza mostró imágenes donde se demuestra que los actuales serenos de su distrito utilizan bastones tonfa, grilletes, chalecos y gas pimienta.

“Cuando fui alcalde en el 2008 ya teníamos un grupo de serenos con los bastones tonfa, y un grupo usaba gas pimienta. Otro grupo de seis (serenos) utilizaba el electroshock que se empleaba en algunos casos de violencia familiar, cuando se iba a lugares donde sujetos estaban muy violentos y se les aplicaba para poder reducirlos. Ahora, por ejemplo, nuestro cuerpo femenino de serenazgo utiliza gas pimienta cuando realizan operativos en zonas de meretricio” , indicó Espinoza quien suma su tercer periodo como alcalde.

Francis Allison consideró que la ley es un primer paso, para luego autorizar el uso de las pistolas de goma y descargas eléctricas, dos armas no letales con los que cuenta y deberá volver a guardar. “Estas armas no letales las utilizamos hace siete años, estuvieron en las calles, y no hubo problemas de denuncias de abuso de autoridad. Nadie pretende que los serenos enfrenten con gas pimienta a un delincuente que va con arma de fuego”, refirió.

En el 2016, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, también adquirió armas no letales. En la actualidad, la norma no lo autoriza a usar sus pistolas de balas de goma ni sus pistolas de descargas eléctricas, por lo que deberá volver a guardarlas en el almacén donde llevan siete año. Por estas armas, Allison gastó más de 180 mil soles en el 2016. (Crédito: Alessandro Currarino) / Alessandro Currarino

Para el burgomaestre de Magdalena es la oportunidad de demostrar que se pueden utilizar en conjunto el equipamiento “autorizado” en la ley, y pasar luego al debate de las armas no letales que quiere volver a desenfundar desde su almacén de logística.