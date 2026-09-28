Lima continua a merced de la delincuencia y criminalidad. Esta vez, Marco Antonio Vílchez Arapa, animador e integrante de Los Reales de la Cumbia, fue asesinado de diez disparos a manos de sujetos desconocidos en las afueras de un bar en la avenida Morales Duárez, distrito de Cercado de Lima.

Primeras informaciones señalan que el artista, que reside en la Argentina y deja un hijo en la orfandad, salía a las 6 de la mañana de una presentación cuando, al parecer, al intentar separar dos sujetos de una gresca fue victimado a sangre fría por otro hombre que luego se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Vecinos y familiares alertados por los disparos salieron y se encontraron la macabra escena. La Policía Nacional llegó y acordonó la zona con la ayuda de peritos de Criminalística para realizar el levantamiento de evidencias.

“Es una persona muy querida. Siempre él trabajaba animando eventos. Nunca pensábamos que iba a pasar así”, manifestó a los medios.

En tanto, el Ministerio Público seguirá con las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y establecer qué ocurrió antes del asesinato.