Matan a un animador de un grupo de cumbia afuera de un bar en avenida Morales Duárez del Cercado de Lima. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Matan a un animador de un grupo de cumbia afuera de un bar en avenida Morales Duárez del Cercado de Lima. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

Lima continua a merced de la delincuencia y criminalidad. Esta vez, Marco Antonio Vílchez Arapa, animador e integrante de Los Reales de la Cumbia, fue asesinado de diez disparos a manos de sujetos desconocidos en las afueras de un bar en la avenida Morales Duárez, distrito de Cercado de Lima.

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