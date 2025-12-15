Luego del asesinato del payasito ‘Tuki Tuki’ a manos de extorsionadores el pasado jueves 12 de diciembre, en la zona de Huaycán, urbanización Gloria Grande del distrito de Ate, uno de los dos sobrevivientes que lo acompañaba lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos con un pulmón colapsado tras recibir cuatro impactos de bala.

Se trata del DJ, identificado como Cristian, a quien los médicos tuvieron que colocar un drenaje de emergencia para mantenerlo con vida.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La hermana del herido indicó que, en un primer momento, el joven parecía estable e incluso contó lo que ocurrió en el crimen de Roger Gallegos Rodríguez, ‘Tuki Tuki’, sin embargo, con el paso de las horas su condición cambió drásticamente.

Debido a la severidad de su condición, el personal de salud analiza la posibilidad de una cirugía si el paciente no muestra una evolución favorable con el tratamiento en curso, mientras se concentran en frenar la hemorragia y lo mantienen en vigilancia permanente.

Familia solicita sangre para DJ

Sus familiares solicitan donantes de unidades de sangre compatible para estabilizarlo y que pase a urgencias. El pronóstico del joven permanece reservado debido a la gravedad de las lesiones. Él trabajaba en eventos musicales y ayudaba a su familia.

‘Tuki Tuki’ le avisó para presentarse en Huaycán, pero no esperaba que al final se trataba de una emboscada.

Hasta el momento la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha tenido a ninguna persona ni sospechoso involucrado en este ataque armado. Se dio a conocer que están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al o los responsables.

Este crimen ocurre en medio del estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí para combatir la criminalidad.

¿Cómo va la extorsión en Perú?

Un informe de El Comercio revela que, en los últimos cinco años, las denuncias por extorsión en el país aumentaron en más del 900 %, según las cifras del Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL).

Si bien Lima Metropolitana reúne la mayor cantidad de casos (9.750 denuncias en lo que va del año) hay otras cinco regiones del país cuyos números son los peores. Se trata de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash.