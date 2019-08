Bomberos a media máquina: El 48% de sus unidades de emergencia están inoperativas

Hay compañías de bomberos que, por más esfuerzos que hagan, no pueden apagar incendios. La buena voluntad de los hombres de rojo tiene un límite: arriesgan sus vidas combatiendo el fuego con trajes de protección muy viejos y botas de jardinero, y protegiendo sus pulmones con equipos que nunca han recibido mantenimiento. Pero lo que no pueden hacer es echar a andar sus vehículos malogrados.

Los bomberos de Lima y Callao tienen 317 vehículos de emergencia. De ese total, el 48% está fuera de servicio. Según el informe N°055-2019 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), con data al 23 de julio, hay 151 unidades inoperativas en talleres o abandonadas en cuarteles.

Las unidades de bomberos que no están operativas están en talleres de mecánica o abandonadas en los cuarteles (El Comercio)

De 90 autobombas contraincendios, 26 no funcionan. De 85 ambulancias, 49 están paradas sin salir a atender emergencias médicas o accidentes, los casos que más se presentan cada día. De las 50 unidades de rescate, 29 están inoperativas.

Los bomberos tienen muchas complicaciones cuando los incendios ocurren en edificios. Para toda la ciudad hay 18 escalas telescópicas, pero solo funcionan cinco.

La N°105 de Villa El Salvador es una de esas compañías que no pueden apagar incendios por falta de vehículos. El año pasado, su máquina de agua sufrió dos choques y quedó inoperativa. A mediados de abril, el vehículo fue conducido a un taller de mecánica. No sale hasta hoy.

Bomberos de Villa El Salvador tienen problemas con sus unidades de emergencia (El Comercio/Lino Chipana)

Tienen una camioneta fuera de servicio porque en abril se venció el SOAT, una autobomba que regresó del taller ocho meses después y sigue inoperativa. Solo les queda un vehículo de rescate del año 86 que no sirve para apagar incendios.

“Según el plan operativo de los Juegos Panamericanos, estamos en alerta, porque somos los primeros que deberíamos llegar si hay una emergencia. Pero no tenemos una unidad contraincendios”, lamenta el jefe de la compañía, Edy Araujo.

Los bomberos de Villa María del Triunfo también atraviesan una situación difícil. El 80% de su flota está parada. Para todo este distrito, tienen apenas una máquina contraincendios y una ambulancia. Esta última tiene problemas de suspensión. Hay un vehículo cisterna parado desde el 2012 por fallas en el sistema de embrague. La reparación cuesta S/8 mil. “Año a año se hacen requerimientos a la intendencia, pero continúa malogrado. Si hubiera un gran incendio, no podríamos usar esta cisterna”, afirma el jefe de compañía Jorge Pacheco.

El Comercio también fue a la compañía de Salamanca. Esta es la primera bomba que atendería una emergencia en la Villa Deportiva Nacional, ahora que se disputan los Panamericanos. Sin embargo, su ambulancia lleva seis meses fuera de servicio. Los frenos le fallan.

Según el bombero Bruno Leturia, solo tienen una máquina contraincendios, pues la de rescate está fallando. Debido a esos desperfectos mecánicos, un bombero quedó atrapado en el vehículo que se salió de la pista cuando acudía a una emergencia.

Bomberos de Salamanca tienen problemas con sus unidades de emergencia y sus trajes están muy desgastados. Esta compañía es la primera en atender una emergencia en la Videna (El Comercio/Óscar Paz)

Bomberos de Salamanca tienen problemas con sus unidades de emergencia. Esta ambulancia está inoperativa (El Comercio/Óscar Paz)

—Brecha histórica—

La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), entidad del Ministerio del Interior creada en el 2016 para encargarse de las adquisiciones para el CGBVP, informó ayer que no hay 317 sino 600 vehículos de emergencia en Lima y Callao, y que el 60% está inoperativo.

La principal razón es –según esta institución– la antigüedad de las unidades. De las 1.628 máquinas en el país, más del 50% supera los 25 años de uso.

Este año, la INBP contrató de forma directa a la empresa Zemp Fire & Rescue por S/2,2 millones para dar mantenimiento a 70 autobombas contraincendios, de la marca Spartan, las más modernas con las que cuentan los bomberos peruanos. De las 70, en la capital trabajan 58. Tiene además un proceso en trámite para reparar vehículos de Lima y Callao, durante dos años, por S/6 millones.

Esta entidad también ha comprado 11 ambulancias por S/3,5 millones, 40 camionetas de rescate por S/15 millones y otras 7 camionetas de rescate por S/1,5 millones. Estas dos últimas compras, hechas a Automotriz Incamotors S.A.C., fueron cuestionadas por varios oficiales de bomberos que señalan que no las recibirán porque no las requirieron.

El brigadier general Duilio Nicolini, inspector del CGBVP, dijo que en vez de las camionetas hubiesen preferido más ambulancias o camiones contraincendios. Agregó que más de 380 requerimientos de reparación hechos a la intendencia este año no han sido atendidos.

“No se trata de gastar por gastar. La intendencia debe adquirir bienes y servicios según nuestros requerimientos. La intendencia como institución no es mala, lo que pasa es que esta es una pésima gestión”, opinó Nicolini.

Charles Hallenbeck

Intendente nacional de bomberos



Charles Hallenbeck es el titular de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú desde noviembre del 2018 (El Comercio)

Según un informe del 23 de julio del CGBVP, los bomberos de Lima y Callao tienen el 48% de sus máquinas inoperativas. ¿Esa información es cierta?

El 60% de las 600 unidades de emergencia en Lima y Callao están inoperativas. Los vehículos más nuevos son los camiones contraincendio marca Spartan. Tienen 5 años. [...]De los 1.628 vehículos a nivel nacional, la mitad supera los 25 años de antigüedad. Hay algunos que tienen más de 70 años. Ese es el principal motivo de la inoperatividad. [...]



Lo que pasa es que en dos años (tiempo que funciona la INBP) no se les ha comprado unidades...

Este año estamos comprando unos cuántos vehículos: 11 ambulancias y 40 camionetas de rescate. Todo está en relación con el presupuesto asignado.



¿Cuarenta (40) vehículos en dos años no le parece muy poco?

Por supuesto, pero yo no estaba el 2018 y el presupuesto no lo puedo hacer crecer si no muestro una ejecución decente. Una autobomba puede costar hasta 2 millones de dólares. Cuando se vio las necesidades de los bomberos, decidimos comprar ambulancias y vehículos para repartir a nivel nacional porque de lo contrario solo iba a alcanzar para tres vehículos contraincendios. Por eso se compraron estos vehículos de primera respuesta.





