Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

San Juan de Lurigancho: empresas de transporte paralizan actividades por extorsiones. Foto: América Noticias
San Juan de Lurigancho: empresas de transporte paralizan actividades por extorsiones. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El fin de semana pasado, el transporte en Lima Metropolitana fue víctima de nuevos ataques. Extorsionadores asesinaron a un chofer de ‘El Rápido’ en San Martín de Porres (SMP), mientras que en San Juan de Lurigancho (SJL), otro conductor salvó de morir tras un atentado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Buses de transporte en SJL y San Martín de Porres no salen a trabajar por ataques de extorsión
Seguridad

Buses de transporte en SJL y San Martín de Porres no salen a trabajar por ataques de extorsión

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia
ECData

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia

Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos
Seguridad

Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos

Día de San Valentín: Minjusdh alerta sobre fraudes en apps de citas y redes sociales
Seguridad

Día de San Valentín: Minjusdh alerta sobre fraudes en apps de citas y redes sociales