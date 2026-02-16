Buses de transporte en SJL y San Martín de Porres no salen a trabajar por ataques de extorsión

El fin de semana pasado, el transporte en Lima Metropolitana fue víctima de nuevos ataques. Extorsionadoresasesinarona un chofer de ‘El Rápido’ en San Martín de Porres (SMP), mientras que en San Juan de Lurigancho (SJL), otro conductor salvó de morir tras un atentado.
Frente a esta problemática, cuatro empresas de transporte en ambos distritos han decidido paralizar sus acciones diarias como medida de protesta.
Los manifestantes buscaron desplazarse por la Panamericana Norte con dirección al Cercado de Lima, pero fueron interceptados por un contingente de la Policía Nacional que bloqueó el avance de las unidades vehiculares.
Con pancartas reclaman mayor acción a las autoridades, ya que no solo ellos están expuestos, sus familias sufren pues no saben si llegarán a casa vivos.
“Se están llevando nuestra herramienta de trabajo, con eso comemos. Y mira lo que hacen cuando estamos pidiendo (justicia), nuestra paralización es pacífica. Estamos pidiendo justicia”, indicó una trabajadora a RPP.