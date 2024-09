– Hace dos semanas publicamos en El Comercio un informe que indicaba que Miraflores era el sexto distrito con más delitos denunciados y usted envió una carta expresando su disconformidad. ¿Por qué no le pareció adecuado el informe? ¿A qué atribuye las cifras?

La información que sale en El Comercio menciona primero a otros distritos como Surco, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, con más de medio millón de habitantes, pero incorporan a Miraflores y eso llama la atención. Nosotros tenemos 100 mil habitantes con una población flotante de más de 500 mil personas y eso hace que se incremente el volumen de denuncias. El 27 de agosto [durante sesión del Concejo] invitamos al Director de informaciones de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior y reconoció que Miraflores es el distrito con menor cantidad de delincuencia y asaltos a mano armada. Si en julio del 2023 teníamos 159 denuncias por robo a julio del 2024 eso se ha reducido un 27%. Se hace la comparación con el 2021 cuando ese año estábamos saliendo de pandemia y el escenario era de confinamiento. Si hablamos de fallecidos son 7 por delitos violentos, pero no fueron generados dentro del distrito. Al tener el hospital de emergencias Casimiro Ulloa vienen de otros distritos y fallecen acá. Los indicadores deben ser analizados. A nosotros las cifras no nos preocupan, pero sí nos preocupan los titulares cuando tienen alguna intencionalidad . El titular no está diciendo lo que realmente acontece, no tenemos sicariato, extorsión, secuestros express.

– Mencionó la sesión del 27 de agosto, pero ese día las cifras que dio el Gerente de Seguridad ciudadana de Miraflores también indican que los robos en julio del 2024 son el doble de lo registrado en julio del 2022. ¿Qué acciones se toman para erradicar la delincuencia?

Durante la presentación de Gerente de Seguridad Ciudadana se informó que los robos en julio del 2024 son menores a la cifra de julio del 2023, pero siguen siendo el doble a comparación de julio del 2022.

Miraflores es un lugar atractivo para que algunas personas vengan a delinquir. Por mes tenemos 150 hurtos que se dan en los centros comerciales por los tenderos o en otros establecimientos privados. Esos hurtos son considerados en la estadística, pero dependen de un sistema de protección privada que dede tener cada local. No es responsabilidad de la municipalidad. Hicimos una encuesta en mayo y la percepción de las denuncias es superior a la realidad. De 100 personas encuestadas, solo el 4% afirmaba que algún familiar o conocido había sufrido de un robo. Esa percepción a veces se genera por titulares y noticias que no reflejan la realidad. También hay un componente político de un grupo que promueve un pedido de revocatoria. Estamos viendo que se pretende desinformar a la población. Nosotros hemos traído al grupo terna y hemos puesto 50% más serenos y 100% más cámaras que la gestión anterior, tenemos bodycams que transmiten en vivo e inteligencia artificial que puede darnos predictibilidad. Ese trabajo articulado es a pedido de vecino

– ¿Desde cuando se aplica la inteligencia artificial?

Recién ha empezado el mes de junio con una marcha blanca. Eso nos ha permitido un incremento de capturas . Es una plataforma tecnológica de última generación que pueda ayudar a prevenir, disuadir y especialmente a reducir la delincuencia. También hemos incrementado las cámaras y hoy 617 cámaras fijas, 125 bodycams, un sistema de comunicación para identificar a nuestro personal en GPS. Dotamos de 10 patrulleros a las dos comisarías. Por otro lado, tenemos 131 motos operativas y 45 vehículos adicionales que ayudan a complementar la labor de seguridad del distrito.

*Dos días después de esta entrevista, el ciudadano Ricardo Meza fue arrollado en el malecón de Miraflores cuando corría, pero se indicó que las cámaras del distrito no registraron la placa del vehículo. Al respecto, la municipalidad aseguró que sí pudieron identificar al auto y conductor gracias al sistema de inteligencia artificial y que lo denunciarán de oficio por el presunto delito de abandono de persona en peligro. El vehículo es de placa BDW708 cuyos propietarios son Julio César Aguirre Seminario y Elga del Águila López.

– El Congreso aprobó otorgar un presupuesto extraordinario de 17.5 millones de soles a Miraflores ¿para qué se usarán específicamente?

Se nos ha autorizado 2,6 millones de soles para este año que se usarán para la adquisición de camionetas y drones. El proyecto integral de seguridad ciudadana que contempla la construcción de cinco módulos descentralizados.

– ¿Hay personal suficiente para manejar los vehículos que han comprado?

Hace un mes y medio, sabiendo que Lima nos iba a dotar de 60 motos, hicimos la convocatoria. Hoy tenemos 857 serenos y a fin de año debemos tener un promedio de 1.000, principalmente conductores. El tema es que muchas veces la demanda interdistrital hace que los serenos conductores migren. Lo que hemos hecho es incrementar la remuneración y vamos a financiar las licencias de conducir con un convenio con el Callao.

– ¿Hay buena coordinación con Mininter? ¿Cuántos policías necesitan?

Tenemos una relación extraordinaria. Miraflores debería tener 550 policías en las dos comisarías, como lo tuvo antes de la pandemia. Los niveles de movimiento turístico se han duplicado y lo mínimo que necesitamos es volver a esa cifra. Para el año 2022 había 320 y luego 170 policías. Las comisarías han sido desabastecidas y eso ha generado un caldo de cultivo para que el delincuente perciba que no hay policías en las calles y pueda incrementarse la delincuencia ciudadana. Nos van a dar 50 policías. Miraflores es uno de los pocos distritos que puede llegar a tener 100 policías por convenio, donde les pagamos 105 soles por cada turno a los policías. Eso nos permitió un crecimiento de 500% del patrullaje integrado. En el 2022 habían 12 patrullajes por día y hoy tenemos 64.

– ¿Por qué en el portal de Consulta Amigable del MEF aparece 0% de ejecución en los proyectos “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en el distrito de Miraflores” y Adquisición de radio portátil, antena y estación de trabajo en la gerencia de seguridad ciudadana”?

El presupuesto fue aprobado por el Congreso en julio y contempla esos dos proyectos. Los dos están en concurso. Están a 0% porque el dinero recién ha sido habilitado en agosto y esperamos que estén antes de fin de año. En el presupuesto ordinario de Seguridad Ciudadana estamos alrededor del 57% ejecutado y en el certificado, es decir en lo que sabemos el destino, estamos en 88%. Lo que pasa es que quieren desinformar los que piden la revocatoria.

– Hablando del pedido de revocatoria. Los promotores denunciaron que no se les está permitiendo recolecar firmas. ¿Qué pasó en el mercado Santa Cruz?

Alteraron el orden y faltaron el respeto y agredieron verbalmente a nuestro personal porque se les dijo que no se podía realizar este tipo de actividades en locales municipales según la Ley Electoral. El pedido de revocatoria es un derecho de control ciudadano, eso está garantizado. Yo soy demócrata, pero conozco las leyes y las hago cumplir. Pueden ser procesados penalmente, la municipalidad no los va a denunciar pero les invoco a que se comporten.

– Una de las quejas más constantes es que existe un maltrato a los vecinos

El maltrato al que se refieren es atemporal porque el año pasado sí hubieron, por un tema de ordenamiento de los espacios públicos, una serie de conflictos generados por nuestro personal operativo sobre los espacios públicos que no podían ser para actividades económicas. Nuestro personal operativo no actuó con la cortesía y diligencia necesaria, por lo cual lo nosotros hemos respondido con capacitación en habilidades blandas, darles una serie de cursos y hoy la relación entre los vecinos y los serenos y fiscalizadores es muy buena. Ahora somos promotores de espacios públicos para fines culturales, deportivos y recreativos. Ese maltrato ya no existe y lo utilizan como un argumento que no es real. Tenemos canales de comunicación con los vecinos como los promotores vecinales, charlas vecinales, los miércoles recibimos a los vecinos directamente, la defensora del vecino y Alerta Miraflores.

– ¿Cree que las quejas son por un tema de imagen por lo que sucedió al inicio de su gestión?

La motivación del pedido de revocatoria era que no les dejaban usar los espacios públicos, pero hoy el vecino puede participar de las activaciones que promovemos, sobre todo culturales y deportivas. Por lo tanto ese sustento no es real, pero sigue siendo politizado. Sí hay un malestar que percibimos todos los días que es por la inseguridad ciudadana. Hoy el Estado ha perdido el rol de atender este problema, en los 19 meses que tengo de gestión han cambiado cuatro ministros del Interior y tres comandantes generales PNP, me han reducido la cantidad de policías. A mí desde el día uno me han atacado por la procedencia de mi partido, me decían ‘Renovación medieval’. Yo vengo del sector turístico, mi interés como alcalde ha sido una convivencia armoniosa entre el lado comercial y de entretenimiento y la residencialidad. Los vecinos me acompañan porque estamos luchando contra las constructoras que quieren violar todas las normas y parámetros que tiene el distrito.

– Precisamente las quejas no iniciaron solo con el uso de parques para picnis, también desde dueños de restaurantes y del sector construcción que sintieron que estaba contra ellos. A eso se suman declaraciones suyas como que los ladrones van a Miraflores porque los celulares son de alta gama. ¿Qué cre que debe mejorar? ¿Cómo quiere que se recuerde su gestión?

Tengo el objetivo de regresar al distrito que Alberto Andrade tenía. El poner orden me ha generado enfrentamientos con grupos de poder que han tratado de desprestigiarme, pero yo voy a seguir bregando por cuidar el distrito. Lo de los celulares me refería a que hoy te roban para usar tus cuentas bancarias. Cortaron mi entrevista y la distorsionaron. Hay mala intención con un periodismo amarillo. Yo me considero una persona correcta. A mí me tergiversaron varias veces y estaba en la corriente de ser el “Porky dos” de Lima, cuando cada alcalde tiene su personalidad.

– ¿Cree que fueron injustos?

Yo no miro el pasado. Recién he entrado a política, toda mi vida me dediqué al lado empresarial. Vine sin juicios y hoy tengo más de 30 por procesos que he heredado de gestiones anteriores. Es cierto que un sector que no quiere a Renovación Popular ha sabido comunicar mejor, estoy pagando parte de ese precio, pero lo asumo con responsabilidad y tampoco lo juzgo. Si bien es cierto es una cosa curiosa me ha hecho más fuerte.

– Eventualmente ¿pensaría en postular a la Municipalidad de Lima?

No voy en esa línea. Tengo una opción, he sido invitado al Senado, la otra es continuar con la posibilidad de reelección, pero hoy yo quiero sentirme satisfecho con que puedo ser un alcalde eficiente.