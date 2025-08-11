La censista fue trasladada a la División de Investigación Criminal para someterse a un reconocimiento médico legal. Foto: América Noticias
Redacción EC
En conferencia de prensa, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Llerena, descartó el de la reportada como desaparecida en La Libertad y que luego fue hallada en Trujillo gracias al uso de tecnología de geolocalización y drones con reconocimiento facial.

El alto mando precisó que se logró ubicar el teléfono celular de la joven, lo que redujo el área de búsqueda. Cerca de las 11 de la noche, se obtuvo la dirección precisa y se verificó que la joven estaba en el distrito de Alto Trujillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven salió de su alojamiento en Ciudad de Dios llevando solo una mochila con objetos de aseo personal y dejando parte de su ropa, lo que sugeriría que tenía intención de volver.

