Un incendio que habría sido generado por ataque de extorsionadores que amenazaban a un negocio de alquiler de motocicletas eléctricas dejó como saldo al menos dos muertos y tres viviendas completamente destruidas en el Cercado de Lima, en la urbanización Manzanilla 2.

Según información del portal de los bomberos, la emergencia fue reportada poco antes de las 3 a.m. de la madrugada del miércoles 22 de julio, cuando el fuego se desató en las proximidades de una vivienda multifamiliar donde también había un almacén de colchones, todo en la cuadra 4 del Jr. Pisagua, a media cuadra de la Av. Bausate y Meza y a dos cuadras de la estación Gamarra del Metropolitano.

Extorsionadores destruyeron motos eléctricas estacionadas en la Urb. Manzanilla 2 en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Una de las personas afectadas, identificada por TVPerú como Gina, relató ante las cámaras que perdió a su padre y al menos a uno de sus hermanos producto del siniestro, y sindicó como responsables a personas de mal vivir que se dedicaron a extorsionar a su pariente por tener un negocio de alquiler de motocicletas eléctricas que estacionaba y guardaba en este lugar.

“Han esperado que entremos a dormir para que ellos entren y quemen las motos. Ahí nomas, como vivo en casa de madera, ahí nomás agarró todo y explotó todo adentro, balones de gas, todo”, comentó la sobreviviente del ataque que además detalló que pudo huir con sus hijos, pero que la intensidad del fuego evitó que sus otros familiares loguen salir con vida.

Asimismo, comentó que su hermano había recibido amenazas de extorsionadores que habrían enviado a delincuentes de San Cosme en dos motos lineales para destruir sus vehículos eléctricos con los que trabajaba en Gamarra. “Él no vive acá, vive en un cuarto alquilado y dejaba sus motos eléctricas”.

Identificación de cadáveres en incendio de Cercado de Lima

Tras varias horas de labores de los bomberos, y ya con presencia de personal del Ministerio Público durante las primeras horas del miércoles 22 de julio, iniciaron los trabajos de remoción de escombros y de identificación de los fallecidos que no lograron huir del incendio en la Urb. Manzanilla 2.

Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Hasta la publicación de esta noticia, la policía había podido confirmar dos personas muertas dentro de las tres viviendas alcanzadas por el siniestro. Sin embargo, los familiares afectados dijeron que habían al menos 17 personas que vivían, y que solo siete lograron escapar de las llamas.

A las 8 a.m., agentes de la PNP y la fiscalía habrían logrado dar con solo uno de los fallecidos que cayó mientras trataba de escapar y quedó tendido cerca de la salida de uno de los inmuebles destruidos. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda.