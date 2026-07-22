Extorsionadores destruyeron motos eléctricas estacionadas en la Urb. Manzanilla 2 en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Extorsionadores destruyeron motos eléctricas estacionadas en la Urb. Manzanilla 2 en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un incendio que habría sido generado por ataque de extorsionadores que amenazaban a un negocio de alquiler de motocicletas eléctricas dejó como saldo al menos dos muertos y tres viviendas completamente destruidas en el Cercado de Lima, en la urbanización Manzanilla 2.

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