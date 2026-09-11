El ministro del Interior, César Astudillo, indicó a los medios que los resultados de las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y delincuencia que afecta a millones de peruanos en Lima Metropolitana y otras regiones del Perú se verán de manera progresiva.

En ese sentido, el titular del Mininter precisó que se viene efectuando cambios en la Policía Nacional del Perú (PNP) y en Sucamec como parte de la estrategia para enfrentar la criminalidad.

DURA LEY. Buscan dar más herramientas legales a la Policía. (FOTO: GEC) / Cesar Grados

“Se va a estar viendo en dos meses a tres meses. Los primeros logros. ¿A fin de año? Obvio, los primeros logros se van a estar viendo ahí. No, desde ya. Y desde ya ustedes van a ver muchos cambios en la Policía, particularmente, como ya lo hemos hecho en Sucamec y en otras organizaciones, pero van a ver... Es progresivo”, sostuvo a los medios.

Respalda eliminar beneficios para delitos graves

Al respecto, el ministro del Interior se pronunció sobre el proyecto que busca recortar el acceso a beneficios penitenciarios para sentenciados por feminicidio y secuestro. Astudillo se mostró a favor de la medida, pero resaltó que la decisión final radica en el ámbito del Poder Legislativo.

“Reducirle la pena a un extorsionador convicto y confeso, desde mi punto de vista, es totalmente negativo”, enfatizó, advirtiendo que el impacto de estos ilícitos sobre la ciudadanía invalida cualquier flexibilización en las condenas.

Afrontará pliego interpelatorio

Por otro lado, la cabeza del Mininter respaló la moción de interpelación aprobada en el Parlamento en su contra, motivada por presuntas irregularidades en procesos de contratación dentro de su sector. El ministro sostuvo que los actos administrativos ejecutados en su periodo se han dado con total pulcritud.