Astudillo dijo que los efectos de las acciones contra la criminalidad serán progresivos. Foto: GEC
Astudillo dijo que los efectos de las acciones contra la criminalidad serán progresivos. Foto: GEC
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, indicó a los medios que los resultados de las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y delincuencia que afecta a millones de peruanos en Lima Metropolitana y otras regiones del Perú se verán de manera progresiva.

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