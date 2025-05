Gracias a cámaras de seguridad y grabaciones de ciudadanos, se evidenció que los robos cometidos tuvieron el mismo patrón: motociclistas con chalecos anaranjados y mochilas de delivery interceptan a transeúntes y les arrebatan el celular antes de huir a toda velocidad. En todos los casos, la presencia del chaleco obligatorio no ayudó a prevenir el delito ni a identificar de inmediato a los responsables.

Uno de los asaltos ocurrió en Surco, donde un sujeto a bordo de una moto subió a la vereda y arrebató el teléfono a un peatón que caminaba sin percatarse del ataque.

Otro hecho similar se registró en Los Olivos, donde una estudiante fue interceptada por dos delincuentes en moto. El copiloto llevaba una mochila de delivery, mientras el conductor vestía el chaleco reglamentario. La joven fue intimidada y terminó entregando su celular a escasos metros de su vivienda.

Otro de los atracos ocurrió en la cuadra 5 de la avenida Parque Sur, en San Borja. En las imágenes se ve a un sujeto acercarse a una mujer que se encontraba tomándose una fotografía junto a otro ciudadano frente a su vivienda. El ladrón subió a la vereda, le arrebató el celular y huyó. Este hecho sucedió a escasos metros de la central de videovigilancia del distrito.

Aquí, al parecer, el mismo sujeto robando pero ahora a una pareja en San Borja. https://t.co/NKIprI1VDp pic.twitter.com/sjfacVpbV7 — Roger García (@RogerAderly) May 25, 2025

El cuarto robo se produjo en la Av. Arequipa en Lince. Un joven que caminaba por la vía fue sorprendido por otro sujeto que, también en moto y con chaleco naranja, le sustrajo su dispositivo móvil antes de emprender la huida.

El primer caso de este tipo fue registrado en el distrito de Breña, en un semáforo de la calle Molino del Gato cerca del estadio Lolo Fernández. En este punto, una madre que cruzaba la pista empujando un coche de bebé fue interceptada por un motociclista, quien le arrebató el teléfono y escapó a toda velocidad. El delincuente manejaba el vehículo de placa 5038-DU.

Madre de familia es víctima de robo en Breña, cerca a la Universidad Villarreal sede colonial. pic.twitter.com/ba25QfvYQ4 — Roger García (@RogerAderly) May 25, 2025

El ciudadano Aldo Salas, quien figura como el propietario original en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la motocicleta, denunció que la placa de su unidad fue clonada.

En diálogo con el noticiero Buenos Días Perú, el joven relató que vendió su motocicleta el pasado 13 de mayo en una notaría de Surco y que el nuevo dueño ya inició el proceso de transferencia, el cual aún no se refleja en la Sunarp.

Sin embargo, el fin de semana el comprador se contactó con él luego de conocer que su unidad estaría comprometida con el robo. No obstante, Aldo aseguró que su vehículo no participó en ningún alto ilícito y que está en su poder. “El marco negro de la placa usada en el asalto y la diferencia de modelo indican que es una clonación. La moto que yo vendí es una 401, mientras que la usada por los delincuentes parece ser una 250”, explicó Salas.

En todos los casos mencionados, los delincuentes cubrían las placas impresas en sus chalecos retrorreflectantes con una mochila negra o una caja de delivery.

La polémica norma al detalle

Cabe recordar que el pasado jueves, entró en vigencia la norma que obliga a los conductores de motocicletas y a sus acompañantes a usar chalecos con el número de placa visible en la parte posterior, así como cascos con visores transparentes. Esta disposición, impulsada por el gobierno, busca reducir los casos de robo, sicariato y otros delitos.

El general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, explicó que la medida rige actualmente solo en Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, distritos de Lima Metropolitana que se encuentran en estado de emergencia.

La norma busca "facilitar la identificación vehicular y reforzar la seguridad ciudadana a nivel nacional". Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

El oficial remarcó que la norma entrará en vigencia en todo el país a partir del 21 de junio. “En los distritos que no están declarados en emergencia a nivel nacional correría dentro de los 60 días calendario de aplicación de lo que es la resolución directoral que aprueba las especificaciones técnicas de los cascos y chalecos, que sería el 21 de junio”, afirmó.

Las grafías que conforman el número de matrícula en la prenda deben ser de color negro mate y deben tener una altura de 6 cm, ancho de 3.5 cm y espaciamiento de 0.5 cm. La grafía debe tener 0.5 cm de groso y 1 cm en los bordes. Adicionalmente, el número de placa debe estar inscrito y centrado dentro de un rectángulo con altura mínima de 8 cm, y un ancho de 25.5 cm. También, los chalecos pueden ser de cualquier color, menos el verde fosforescente que usan los efectivos de la Policía de Tránsito.

¿Cuántas peruanos fueron víctimas de un delincuente motorizado el 2024?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2024 del INEI, a nivel nacional urbano, el 33,2% de los delitos contra el patrimonio cometidos con uso de fuerza o sustracción directa el año pasado fueron realizados por delincuentes que utilizaron algún medio de transporte para movilizarse. Del total de estos delitos en los que los delincuentes utilizaron un medio de transporte, el 55,8% se cometieron utilizando motocicleta .

Frank Casas, experto en seguridad y crimen organizado, declaró a El Comercio que el problema de exigir chalecos con el número de placa no es la mejor estrategia para perseguir a las motos por su alto costo económico y operativo para la Policía Nacional (PNP). “La policía no tiene capacidad operativa para detener y multar a todas las personas en moto que circulan sin chaleco; eso implicaría que todos los policías abandonen sus labores administrativas en las comisarías y se dediquen al patrullaje. Tampoco tiene capacidad para investigar a todas las personas que sean detenidas por este motivo”, declaró.

Por otro lado, Casas mencionó que hasta ahora ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Transportes, entidades del Ejecutivo que impulsaron la normativa, han explicado los indicadores que medirán la efectividad de la medida durante los primeros 90 días. Tampoco han informado sobre cómo evaluarán su impacto en la reducción de los índices de criminalidad

“Esta medida permitirá que, luego de un robo hecho por un delincuente en moto, se conozca cuál es la placa de su moto al leerla en el chaleco y facilitar la etapa de investigación. Pero esto ocurre una vez que el delito ha sucedido. No existe claridad sobre su eficacia para la prevención, como busca el gobierno”, sostuvo.

José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, resaltó que los robos reportados el último fin de semana han ocurrido en algunos distritos que no están declarados en emergencia. “El gobierno cree que los delincuentes en moto solo viajan por esos distritos y no por todo Lima. Esto ocurriendo lo que advertimos: con o sin chaleco, los delincuentes seguirán robando, sobre todo con una moto que no es de su propiedad”, afirmó.

Huamán también advirtió que aumentan los casos en los que las placas impresas en los chalecos de algunos conductores de moto no corresponden a las de los vehículos que manejan.

Así también, informó que su asociación ha presentado una acción popular ante el Poder Judicial para anular el decreto supremo 006-2025-MTC que exige a los conductores de moto chalecos con placa.