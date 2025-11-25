Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

¿Cómo será la ‘desaparición’ del INPE?: el futuro de los presos, el manejo de los penales y las dudas que genera el cambio
En medio de las últimas requisas en los penales y de someter a los trabajadores penitenciarios a la prueba del polígrafo, el presidente José Jerí anunció la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y que dicha medida está contemplada en el pedido de facultades al Congreso, lo que generó muchas especulaciones sobre el manejo de la entidad y el futuro de los presos.

