Crimen en el malecón y ataque en el óvalo Gutiérrez: las cifras que muestran la situación real de Miraflores

La comuna de Miraflores informó a El Comercio que el homicidio en el malecón de la Reserva ocurrió porque la víctima, al sentirse segura en la zona, accedió a reunirse con otras personas sin prever un ataque. Sobre el ataque cerca del óvalo Gutiérrez, indicó que, según las primeras pesquisas policiales, se trataría de un enfrentamiento entre dos individuos y no de un caso de extorsión.

¿Cuáles son los delitos que más se cometen en Miraflores?

En Miraflores se han reportado 8334 denuncias por diversos hechos (delitos, faltas, violencia contra la mujer, infracciones a la ley penal) entre enero y noviembre del 2025. Esa cifra es menor en comparación a ese mismo periodo de años anteriores, como el 2023 (11,105 denuncias) y 2024 (11,361), según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que recoge datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol).

De enero a noviembre de cada año Cantidad 2019 3874 2020 2620 2021 3726 2022 5533 2023 11105 2024 11361 2025 8334

De acuerdo con esa data, en Miraflores se han denunciado 5.851 delitos en lo que va del 2025. En los años anteriores las cifras fueron mayores: 8795 delitos en 2024 y 8565 en 2023. Entre el 2019 y 2022 hubo un crecimiento sostenido, y solo se registró un bajón en el 2020 por la pandemia del COVID-19.

Los delitos que más se han denunciado en Miraflores durante el 2025 son hurto (3592), estafa (600), robo (558), extorsión (74), daños (66), receptación (17) y otros (108). El mes en el que más se presentaron denuncias fue abril (866), seguido de marzo (859) y mayo (827).

Denuncias por delitos patrimoniales Cantidad Hurto 3592 Robo 558 Estafas y otras defraudaciones 600 Otros 108 Daños 66 Extorsión 74 Receptación 17

La data almacenada en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana sobre el 2025 también establece que los horarios y días en los que se registran más denuncias en Miraflores son en la noche de los sábados (341), la madrugada de los sábados (297), la noche de los viernes (291), la madrugada de los domingos(268) y la noche de los jueves (263).

Miraflores aumentará cantidad de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial

Miraflores indicó a este Diario que es uno de los primeros distritos en usar la inteligencia artificial en el aspecto de la seguridad ciudadana y actualmente cuenta con más de 700 cámaras con estas características.

Además, afirmó que ha invertido en capacitación de los serenos, así como en su equipamiento. También ha completado la adquisición de autos, motos, camionetas, radios tetra, bodycams, nuevos módulos de serenazgo, uniformes, entre otros. Recordó que recibió una dotación de 60 motos por parte de la Municipalidad de Lima.

Las cámaras de seguridad de Miraflores permiten detectar movimientos sospechosos en el distrito. (Foto: Municipalidad de Miraflores/Facebook)

La comuna afirmó que la implementación de las medidas anteriormente mencionadas ha permitido la disminución de las denuncias por diversos delitos en el distrito durante el 2025. Confirmó que los actos delictivos que más afectan a los vecinos son los hurtos y robos.

“En la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de fines de noviembre se informó que, de enero a octubre de 2025, los robos se redujeron en 54.4 % respecto del mismo periodo de 2024 (cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter). De otro lado, la modalidad de hurto cayó en 40.5 %, entre enero y octubre de este año, en comparación con el mismo tiempo de 2024”, indicó la comuna en un comunicado enviado a El Comercio.

Respecto al uso de la IA, el municipio afirmó que esa tecnología, que cuenta con más de 20 analíticas adaptadas a las necesidades del distrito, ha permitido identificar a los delincuentes.

“Hemos detectado ladrones de bicicletas, de autos, ‘robacables’, arrebatadores de celulares y más. La IA ha sido una aliada importante para la PNP porque le permite, en poco tiempo, identificar placas, personas, situaciones, con lo cual se establecen más claramente las responsabilidades de los delincuentes”, puntualizó.

Los serenos de Miraflores son desplegados en puntos estratégicos del distrito. (Foto: Municipalidad de Miraflores/Facebook)

Miraflores señaló que se incrementará el número de cámaras de videovigilancia con IA y que se contará con más de 1000 serenos en los próximos meses. “Desde este mes ya contamos con cinco nuevos módulos de videovigilancia para fortalecer la seguridad vecinal y brindar una atención más rápida y eficaz ante cualquier emergencia”, señaló la comuna.

Miraflores es un distrito “poco seguro”, afirma regidor

Renato Otiniano, regidor de la Municipalidad de Miraflores, afirmó a El Comercio que actualmente dicho distrito es “poco seguro” y cuestionó que las autoridades ediles traten de explicar que los crímenes son de personas que no residían en el distrito o que no tenían negocios en la jurisdicción y que consideren que el homicidio ocurrió de manera circunstancial.

En ese contexto, recordó que se han perpetrado cuatros crímenes violentos en el 2025, lo que ha impactado en los ciudadanos. “Los vecinos sienten que Miraflores puede ser un distrito en el que cualquier sujeto llega en un auto y dispara cuatro balazos a más a una persona o le lanza un artefacto explosivo sin ningún problema”, refirió.

Por ello, consideró que la Municipalidad de Miraflores no tienen un plan de seguridad ciudadana y que solo se han aplicado “acciones disuasivas”, pero de mediano o muy corto plazo, como los operativos para combatir la delincuencia o el tema de las motos.

Otiniano afirmó que, tras el establecimiento de los recientes estados de emergencia, la gestión del alcalde Carlos Canales dispuso la realización de sesiones semanales del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), pero espera que no se conviertan en “despachos de información de las acciones que hace el área de seguridad ciudadana y no permitan establecer estrategias”.

Asesinato en Miraflores.

El regidor afirmó que existe una baja dotación de agentes de serenazgo, lo cual lleva a que solo se vigile ciertos puntos del distrito. “El despliegue territorial que desarrollan está concentrado muchas veces en muy pocos puntos, como la zona centro del distrito, el parque Kennedy, el malecón y el puente de la paz”, aseveró.

Otro punto en el que hizo hincapié es el referido a la disminución de los delitos cometidos en el distrito, pues aseguró que eso responde a que muchos ciudadanos prefieren evitar el trámite engorroso de denunciar ante la Policía. Incluso, afirmó que, en algunos casos, la PNP les pide a los denunciantes entregar evidencia, por lo que deben acudir al municipio a solicitar imágenes de las cámaras de seguridad. “Las denuncias han caído porque mucha gente decide no denunciar”, agregó.

Además, resaltó que las cifras de las denuncias que figuran en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana son muy distintas a las que aparecen en el padrón de reporte de seguridad ciudadana de Miraflores. “Muchos de esos reportes de robo de bicicletas, scooters, y de celulares no terminan en la comisaría”, afirmó.

Tecnología permite reducir delitos, afirma exjefe policial

Jorge Angulo, excomandante general de la Policía, afirmó a El Comercio que Miraflores tiene más recursos económicos que otros distritos, lo que le permite invertir en tecnología para combatir la delincuencia y obtener resultados favorables.

Por ello, consideró que sí es factible que las cifras de las denuncias sobre diversos delitos hayan disminuido en el presente año. Recordó que las personas actualmente ya pueden denunciar vía virtual.

Jorge Angulo fue comandante general de la Policía. (Foto: Andina)

“Hay una desigualdad significativa en cuanto a las capacidades que tiene Miraflores para enfrentar la inseguridad en comparación a otros distritos. Estamos hablando de que los presupuestos en Miraflores son altos, tienen videovigilancia con inteligencia artificial y una serie de tecnología, lo que permite que cualquier hecho callejero, como el robo, hurto y arrebato, lo puedan disminuir”, puntualizó.

. Consideró que la disminución de las denuncias sobre la perpetración de diversos delitos en Miraflores se debe al despliegue de tecnología. “Los distritos que tienen más capacidad adquisitiva para tecnología tienen menos incidencia delictiva que otros distritos de Lima”, agregó.