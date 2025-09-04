¿Cuál es el delito más común y qué distrito es el más peligroso del país?: Nueva herramienta de la Fiscalía revela hasta el más mínimo detalle delictivo

En los primeros siete meses del año el Ministerio Público recibió 731.190 denuncias a nivel nacional. El 30% de ellas correspondieron a delitos contra el patrimonio, entre los que resaltan el hurto (87.534 casos), los robos (31.039), la extorsión (17.189) y la receptación (14.765).

Lima Centro es el distrito fiscal que mayor cantidad de delitos denunciados ha recibido este 2025, con 24.493 casos presentados. Eso representó casi 6 mil casos menos que los 30.148 que recibió el año pasado.

“Pero debemos recordar que la victimización y la denuncia no se deben analizar en absolutos sino en proporciones porque un millón de denuncias en Lima es muy distinto a un millón de denuncias en Trujillo”, apunta a El Comercio el fundador y director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos.

Según la base de datos de la Fiscalía, el distrito fiscal de Lambayeque es el que registra la tasa más alarmante de denuncias en proporción de su cantidad de habitantes, con unas 1.775 denuncias por cada 100 mil habitantes, seguido de Arequipa que contabiliza 1.008 por cada 100 mil habitantes.

La lista de los cinco tipo de delitos más reportados en el país la completan las denuncias por actos contra la vida, el cuerpo y la salud (218.170 denuncias), contra la seguridad pública (71.277), contra la familia (57.433) y contra la administración pública (46.450).

- La cifra negra -

"Recordemos que son denuncias, ese dato solo te da información concreta sobre lo que el Estado conoce mediante la Policía o la Fiscalía. Pero no te dice lo que está pasando realmente en un país donde casi nadie denuncia. Según el INEI, solo alrededor del 10% de víctimas denuncia, eso puede oscilar por delitos. La cifra negra suele estar entre el 80% y el 90% en términos generales“, advierte Zevallos.

El ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, sin embargo, destaca que la nueva herramienta reduce al menos en cierta medida la brecha que antes veíamos con modelos como el del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol).

"Cuando uno ve los datos de Sidpol con los del Ministerio Público hay una diferencia abismal. Esta herramienta ayudaría a cerrar la brecha de los subregistros. Para citar dos casos que lamentablemente vivimos en la coyuntura actual del país, la data del Sidpol nos dice que entre enero y julio del 2025 se han registrado 15.989 denuncias por extorsiones, pero al revisar la información del Ministerio Público nos arroja que hubo 17.189 denuncias. Estamos hablando de 1.200 denuncias no registradas por la Policía“, explica Carbajal.

"Y solo hablamos de extorsiones, pero lo que me ha llamado poderosamente la atención son los homicidios. En el Sidpol se han registrado 1.546 denuncias por homicidios este 2025, mientras que Fiscalía contabiliza 8.980 denuncias, es el 481% más. Y si revisamos el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) seguro que la cifra será aún menor, ahí siempre han existido subregistros debido a que muchas muertes violentas aún no han sido clasificadas como homicidios, suicidios u otros sino como causa ignorada“, agrega el experto.

Las cifras mostradas por la base de datos de la Fiscalía revela una diferencia del 481% en la cantidad de denuncias recibidas en comparación con el Sidpol. / DIANA MARCELO / EL COMERCIO

Zevallos, por su parte, incide en la importancia de sincerar las cifras con la intención de adoptar políticas públicas más eficientes. "Todo esfuerzo por transparentar datos es útil, hay que felicitarlo. Pero lo que requerimos es saber cómo esos datos van a poder alimentar la toma de decisiones, de qué forma se canalizará esa información para que la Policía o la Fiscalía fortalezca sus capacidades. Sería interesante que si la Fiscalía tiene identificado que en determinadas zonas hay mayor cantidad de denuncias de un delito u otro reestructure su distribución de personal para poder hacer frente a la demanda. Es un tema puntual de gestión que podría ser muy interesante“, apunta.

Ambos analistas, además, consideran que un valor importantísimo para el futuro de la plataforma será la inclusión del estado de los casos o conocer cuál es la tasa de efectividad del Ministerio Público. Zevallos considera que “sería sumamente interesante saber cuántos casos han sido resueltos, cuán rápido se resolvieron, en qué estado se encuentra el resto“, mientras que Carbajal impulsa la idea de que las diferentes instituciones integren su información relevante en una sola base de datos nacional.

“Más allá de la trazabilidad, que sí existe, los mejor sería que exista información centralizada, una base de datos que integre al Sidpol, Sinadef, el Ministerio Público, el INPE, todos“, señala Carbajal.