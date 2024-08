Vecinos del jirón Santa Lucía, a pocos metros de la Vía de Evitamiento y a la altura del distrito de El Agustino, denuncian que ciudadanos venezolanos en motocicletas y también en bicicletas, han tomado las calles para realizar piruetas temerarias y tomar bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada causando zozobra y desorden.

Imágenes que grabaron las personas que viven en de la zona muestran cómo llegan en grupo y música a todo volumen, impidiendo descansar a las familias.

También se pudo constatar que arrojan restos de comida y botellas vacías, lo que genera acumulación de basura y atrae a diversos animales callejeros pudiendo desencadenar en un foco infeccioso.

Los afectados indicaron al matinal que se han comunicado en reiteradas ocasiones no solo con la Policía Nacional del Perú, además con personal de la municipalidad del distrito para que pongan fin a este tipo de actos, sin embargo, no escuchan sus reclamos.

“A partir de las 10 de la noche está tomada esta avenida. Vienen con sus parejas, delincuentes, nos roban y nos obligan a cerrar nuestras puertas. No podemos salir a otros lados. Ya me han robado dos veces y los niños son afectados también. Hacemos un llamado al alcalde del El Agustino para que nos ayuden”, dijo un vecino que prefirió no ser identificado.

En ese sentido, sostiene que los comerciantes como él, se han visto obligados a cerrar sus negocios temprano por miedo a ser víctimas de la delincuencia.