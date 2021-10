7 de 7

En tanto, Mario Villacorta, jefe de la División de Tránsito de la PNP, confirmó el cierre vehicular. Precisó que las vías que permanecerán cerradas durante todo el día son el acceso desde el Paseo de la República, la avenida Petit Thouars, desde las calles Corpancho y Madre de Dios, así como la calle Saco Oliveros. “Vamos hacer el cierre de vías, desde la Av. 28 de julio, Av. Paseo de la República y Av. Petit Thouars, en todas las intersecciones colindantes al Estadio Nacional. Recomendamos no venir con vehículo particular, porque no se permite el estacionamiento. Los acceso peatonales sí estarán abiertos”, explicó. (Foto: Britanie Arroyo/@photo.gec)