Durante la madrugada de hoy, martes 18 de noviembre, la empresa de transporte urbano El Rápido sufrió un nuevo atentado a manos de extorsionadores, cuando delincuentes balearon la fachada de su cochera, ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

Según peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron al menos seis balazos que realizaron los sujetos contra el frontis del local. Al parecer habrían utilizado armas de largo alcance.