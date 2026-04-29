Resumen

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Esta es la cuarta prórroga consecutiva del estado de emergencia. Foto: El Peruano
Esta es la cuarta prórroga consecutiva del estado de emergencia. Foto: El Peruano
Por Redacción EC

El Gobierno del presidente José María Balcázar oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo adicional de 60 días calendario. La medida entra en vigencia desde hoy y permite que la Policía Nacional del Perú continúe a cargo del control del orden interno, con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas en las zonas consideradas de mayor riesgo.

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