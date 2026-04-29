Esta nueva ampliación convierte a la medida en la cuarta prórroga consecutiva del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. El Gobierno ya había extendido esta disposición en diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026, en medio de la persistente crisis de inseguridad ciudadana y el incremento de delitos como extorsión, homicidios y robos agravados.
Durante la vigencia de esta prórroga, la Policía Nacional definirá las áreas de intervención mediante labores de inteligencia, estadísticas delictivas, mapas de incidencia criminal e indicadores de seguridad ciudadana. El apoyo de las Fuerzas Armadas busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a delitos como extorsión, sicariato, robos agravados y otros actos vinculados a la violencia en la capital y el primer puerto.
Se restringen derechos constitucionales durante la emergencia
Como parte del estado de emergencia, se mantiene la restricción o suspensión temporal de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales. Estas disposiciones permiten a las autoridades ejecutar operativos con mayor rapidez en zonas de alta incidencia delictiva.
Al concluir el periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada tendrá un plazo de cinco días hábiles para presentar un informe al Ministerio del Interior sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.
Posteriormente, el informe final será elevado a la Presidencia de la República, el Congreso de la República y el Poder Judicial, junto con recomendaciones orientadas a fortalecer futuras estrategias de seguridad.
La prórroga fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 062-2026-PCM, suscrito por el presidente José María Balcázar, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, así como por los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.
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