El presidente José Jerí anunció la declaratoria del estado de emergencia por 30 días en toda Lima Metropolitana y el Callao. La medida busca contener el aumento de delitos violentos que se ha registrado en los últimos meses en distintos puntos de la capital.

En un mensaje a la Nación, donde no dio mayores detalles, el mandatario informó que la medida regirá a partir de las 00:00 horas de este miércoles 22 de octubre.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó”, expresó.

“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao”, agregó.

Detalló que la medida presenta un nuevo enfoque: pasar de la defensiva a la ofensiva contra el crimen, a fin de recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de ciudadanos.

“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, sentenció Jerí Oré, quien no anunció medidas complementarias ni qué implica la declaratoria de emergencia.