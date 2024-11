Los distritos de Lima en los que regirá la medida restrictiva son Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, mientras que en el Callao se incluyó al distrito de Ventanilla.

El Gobierno extendió por 45 días el estado de emergencia en 14 distritos de Lima.

El Poder Ejecutivo había declarado el estado de emergencia por 60 días el pasado 27 de setiembre en un contexto del aumento de los casos de sicariato, extorsiones, cobros de cupos, asaltos, entre otros, en la capital.

¿Renunciará o no el ministro del Interior?

Este miércoles venció el plazo que se dio el propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para mostrar resultados en el estado de emergencia , ya que, de lo contrario, renunciaría al cargo.

“Tengo confianza y creo en el plan que estamos estructurando. En el supuesto que fuera un escenario absolutamente adverso, en todo caso, conversaré con la presidenta de la República, como cualquier otra persona daré mi punto de vista y me pondré a disposición para que ella tome la decisión correspondiente. (¿Usted dará un paso al costado como iniciativa propia en esa circunstancia?) Nosotros no podemos fallar en ese tema, no me pongo en esa posición. Yo estoy convencido y creo que esto (el estado de emergencia) tiene que resultar necesariamente, y si no fuera así, entonces tendré que dar un paso al costado”, había expresado Santiváñez en RPP el pasado 27 de setiembre.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Foto: Mininter) / GIULIANO BUIKLECE

Sin embargo, el último 14 de noviembre, Santiváñez reiteró que el estado de emergencia tiene resultados positivos, por lo que descartó que vaya a renunciar y recordó que, en setiembre pasado, señaló que solo se apartaría del cargo si la medida restrictiva fracasaba.

“Lo reafirmo, nosotros estamos hablando (de una renuncia) si el estado de emergencia no tiene resultados; y para nosotros el estado de emergencia está teniendo resultados, probablemente no sean los esperados, pero tenemos resultados positivos”, señaló el titular del Mininter a la prensa.

“Permanencia del ministro del Interior debe ser evaluada”

Vicente Romero, exministro del Interior, indicó que, ante el actual escenario, la permanencia del actual titular del Mininter, Juan Jose Santiváñez, en el Gabinete debe ser evaluada.

“Su permanencia tiene que ser evaluada la del ministro porque es una cartera muy complicada”, expresó Romero en Canal N.

No obstante, se mostró a favor de seguir aplicando el estado de emergencia, pues consideró que resulta “eficaz” para realizar operativos y capturar delincuentes.

“En el aspecto operacional, declarar estado de emergencia, valgan verdades, siempre ha sido cuestionada, sin sentido muchas veces y por muchos sectores, asumiendo que se va a combatir la delincuencia. La delincuencia no es un problema que de la noche a la mañana se va a combatir, obviamente estos estados de emergencia son medidas excepcionales que permiten a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a operativizar mejor los trabajos, obviamente apoyados con una inteligencia bastante importante para ir directamente a la captura de criminales, organizaciones o bandas”, expresó.

Por otra parte, Romero afirmó que “no eran tan difícil” capturar al prófugo Vladimir Cerrón, condenando a prisión por el caso Aeródromo Wanka, pero que “falta una mejor predisposición de los equipos que acompañan al ministro del Interior”.

Cifras de homicidios que alarman

En lo que va del 2024 se han registrado 1,788 homicidios y, en lo que va de noviembre, con datos actualizados al 26 de dicho mes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), se han reportado 147 homicidios, informó el analista de datos Juan Carbajal.

De acuerdo con las cifras del Sinadef, cada 4 horas, en promedio, asesinan a una persona. Si se quiere entre 5 a 6 homicidios ocurrieron por día durante noviembre.

Cifra de homicidios en el 2024 ya supera a los registrados en el 2023.

De seguir esta tendencia, la cantidad de homicidios - al término de noviembre- superaría lo registrado en octubre (167) y acercarse a lo registrado en setiembre (182), indicó Carbajal.

“El estado de emergencia no está funcionando”

El ex vicealmirante Jorge Moscoso Flores, exministro de Defensa, señaló que el estado de emergencia no está funcionando debido a la falta de una estrategia integral, lo que se refleja en que siguen ocurriendo ataques a buses de transporte públicos e intentos de asalto a bancos.

Además, indicó que se debe conformar “un gabinete de crisis”, integrado por ministros y representantes de otros poderes del Estado, para enfrentar la actual coyuntura, así como endurecer las penas que se aplican a los delincuentes.

“La medida de declaratoria de emergencia es una medida de excepción, pero de por sí no es la solución a la crisis que estamos viviendo de seguridad ciudadana. Aquí lo que se ve y percibe es una falta de estrategia integral que aborde el problema desde varias líneas de acción y lo que, al final, la ciudadanía lo que perciba es un resultado”, manifestó.

“Lo que se percibe evidentemente es una falta de estrategia integral, que tenga algo que es fundamental para toda acción y es el tema de inteligencia. Cuando no hay una estrategia, lo que se percibe por parte de la ciudadanía es que la declaratoria de emergencia no está funcionando”, agregó.

“Hay una serie de acciones que tienen que darse. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación policial, el tema de inteligencia es fundamental, dotar de capacidades a la Policía para no ser reactiva sino estar un paso adelante para identificar las áreas donde se está desarrollando algún tipo de actividad delictiva”, precisó.

Jefe de la Policía califica como “un éxito” aumento de denuncias de extorsiones y actos de sicariato

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Víctor Zanabria, consideró como “un éxito” que se haya aumentado el número de denuncias de extorsión y sicariato en 10 de los 14 distritos de Lima declarados en estado de emergencia, tal como se evidenció en un informe de El Comercio.

El oficial PNP trató de explicar que las denuncias de las víctimas permiten a la Policía detener a los delincuentes y “fortalecer” los casos que desarrollará el Ministerio Público contra ellos.

Zanabria afirmó que “posiblemente” el número de homicidios ha aumentado, pero remarcó que “no es mucha diferencia”. En cuanto a la extorsión, aseguró que “ están controlando” dicho delito.

“ Es un éxito que hayamos conseguido esa cantidad de denuncias ”, expresó Zanabria.

“Tenemos identificado a ‘X’, que es el que opera en la zona de La Victoria, tenemos la información, conseguimos fuente humana, conseguimos data y, efectivamente, él ha participado en varios actos de extorsión y posiblemente en un homicidio. ¿Lo podemos detener? No, nos faltan las denuncias”, añadió.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria. (Foto: Julio Reaño / @Photo.gec)

El jefe de la Policía Nacional también indicó que han desplegado en los mercados de Lima “una campaña muy agresiva” para que las víctimas denuncien los actos de extorsión. Incluso, aseguró que esas acciones han permitido la desarticulación de la banda delincuencial que perpetró el asesinato del chofer de un bus de la empresa de transporte público El Rápido.

Sin embargo, Zanabria dijo desconocer si han bajado el número de extorsiones y el sicariato, pues alegó que “no tenemos un número exacto de cuántos hay”. Incluso, aseguró que el estado de emergencia ha funcionado de acuerdo con los reportes de inteligencia que reciben.

“Nosotros estamos recabando información por elementos de inteligencia, que es lo que siempre la gente dice que no tenemos estrategia, y hemos mapeado la actividad criminal en toda Lima”, expresó.

La afirmación del comandante general de la Policía respecto a que es un “éxito” el aumento de las denuncias por extorsión y sicariato, pero dice que no existe un número exacto de esos delitos, llama la atención porque sí existe información sobre ese tema, incluso en una página de la propia PNP. Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), las denuncias en Lima Metropolitana aumentaron de 649, en setiembre, a 796, en octubre. Hasta el momento no se ha actualizado la cifra de noviembre.

Mininter defiende el estado de emergencia

El Ministerio del Interior aseguró que el estado de emergencia declarado en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao ha dado importantes resultados , como la reducción en un 22% de los hechos delictivos, comparado con los meses de agosto y setiembre de presente año. El jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter, Erick Caso Giraldo, explicó que, según las cifras del Observatorio de Criminalidad, los delitos durante el 2024, en comparación a enero – noviembre del 2023, registraron una reducción de 29%.

“En cifras globales, comparado a enero – noviembre del 2023, (la incidencia delictiva) se ha reducido en un 29%, según el Observatorio Criminal, alimentado por la información de denuncias en comisarías y los demás canales que existen. Entonces, el estado de emergencia, los operativos y el trabajo conjunto con los alcaldes ha venido funcionando”, señaló.

De igual forma, el funcionario precisó que, en cuanto al delito de robos, el cuadro comparativo anual demuestra que estos se redujeron en un 35%, mientras que en los últimos cuatro meses se registró una rebaja de 27%. Respecto a secuestros, las cifras indican que entre enero y noviembre de este año hubo una reducción de 17% comparado al mismo periodo del 2023.

Sobre el delito de extorsión, se indicó que se registró una reducción de 25% en el comparativo anual, y un 4% durante los dos meses del estado de emergencia, comparado con agosto y setiembre de este año.

Los alcaldes opinan sobre el estado de emergencia

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vázquez, afirmó que, durante el estado de emergencia, en su jurisdicción se ha reportado una reducción del 33% en homicidios y sicariatos, así como disminución del 21% en hurtos y robos, por lo que destacó la importancia de la extension del estado de emergencia.

Además, aseguró que ha registrado un aumento en el número de denuncias, pero consideró que eso refleja que los ciudadanos han comenzado a denunciar los delitos y una confianza en la autoridad policial.

Por su parte, Samuel Daza, burgomaestre de Ancón, afirmó que en el estado de emergencia se consiguió una reducción del 25% en los índices de delincuencia. Resaltó el trabajo entre las Fuerzas Armadas, la Policía y el Serenazgo.

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas, señaló que en su distrito “sí ha funcionado” el estado de emergencia y se mostró de acuerdo con la extensión de la medida, ya que los robos y extorsiones disminuyeron.

Alcaldes de Lima norte y el Rímas se pronunciaron sobre los resultados del estado de emergencia.

“Los robos e incidencias menores han disminuido en un 28 %, las acciones de extorsión entre un 15% o 20%, en el caso de los asesinatos por sicariatos, en los últimos dos meses, se han reportado dos incidencias, que han sido reportados en todos los medios”, manifestó.

A su turno, Jorge Robles, alcalde de Santa Rosa, explicó que la medida ha reducido la criminalidad en un 33%, y que hay entre los comerciantes y vecinos una mejora en la percepción de seguridad.

El alcalde de Puente Piedra, Renán Espinoza, señaló que se ha reportado una reducción del 35% en los delitos debido al trabajo conjunto entre la Policía y la Marina en patrullajes constantes.