La intervensión en Gamarra se llevó a cabo en la madrugada. Foto: Buenos Días Perú
La intervensión en Gamarra se llevó a cabo en la madrugada. Foto: Buenos Días Perú
Redacción EC
Redacción EC

En un operativo ad portas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, La Municipalidad de La Victoria y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), desalojaron a un grupo de ambulantes que tenía tomado el damero C del emporio comercial de .

Fueron 200 agentes municipales y 500 PNP que la madrugada de hoy retiraron a comerciantes informales dedicados a la venta de verduras, pescados, pollo y productos varios.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Nuevo sismo de magnitud 3.7, el tercero en lo que va del día, se sintió en Lima


Buenos Días Perú indicó que las cuadras intervenidas Hipólito Unanue, San Cristóbal, San Pablo, Bausate y Mesa y Humboldt. En esa zona, personal de limpieza continuaban con el pintado de pistas y el recojo de maderas, toldos, plásticos y desperdicios acumulado.

El gerente de Fiscalización del distrito precisó que 100 fiscalizadores y serenos se quedarán en las calles liberadas. También, 300 agentes PNP reforzarán el lugar para evitar que los comerciantes retomen sus actividades.

“Ha sido un trabajo de sensibilización con los ambulantes que ha tomado tiempo. Estamos reordenándolos y a otros procediendo el retiro. Es importante la articulación de nuestro alcalde con la Policía. Vamos a seguir liberando mayores espacios públicos”, remarcó al matinal.

Cabe señalar que, durante el operativo, los ambulantes se retiraron con tranquilidad y no hubo ningún acto de violencia.

Hasta el momento, la comuna no precisó si habrá alguna propuesta para convertirlos en vendedores formales.

¿Qué es Gamarra?

El emporio comercial de Gamarra es un enorme centro textil y de confecciones en el distrito de La Victoria, Lima, Perú. Es uno de los mercados más grandes de Sudamérica, con más de 25.000 empresas y considerado un motor de la economía peruana.

Usan perros pitbull para atacar a policías durante intervención.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC