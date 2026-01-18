El Poder Ejecutivo aprobó este domingo 18 de enero el mecanismo del botón de pánico antiextorsivo y atención inmediata a las víctimas de extorsión en las empresas de transporte público.

A través del Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, detalló que la Policía Nacional del Perú (PNP) implementará otros mecanismos de protección, como un canal telefónico de orientación al ciudadano y patrullaje focalizado.

Asimismo, implementará centros de comando y patrullajes focalizado, con participación de las unidades especializadas en extorsión y sicariato.

Para ello, se integrará al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i) o el que haga sus veces y los distintos niveles de gobierno deberá brindar acceso en tiempo real a sus sistemas de videovigilancia o sistemas equivalentes.

Del mismo modo, las fiscalías especializadas en extorsión y sicariato deben articular permanentemente con las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú sobre dicha materia.

En casos de bloqueos o zonas de riesgo delictivo, para la continuidad del servicio la PNP identificará y delimitará las zonas afectadas, para lo cual puede solicitar información del Mapa Interactivo de Alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y otros sistemas o mecanismos de información y alerta implementados por las autoridades competentes que coadyuven a este objetivo.

La información de las zonas afectadas es actualizada y remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en forma semanal. En base a esta información, dicho sector, en coordinación con la PNP, elaborará un plan de rutas provisionales para garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte terrestre y evitar el desabastecimiento de productos y servicios esenciales.

Dicha implementación puede realizarse con apoyo de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y otras autoridades competentes, según corresponda.

Otras medidas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisará el monitoreo que deben efectuar las empresas supervisadas sobre los pagos descritos como “cupos”, “vacuna”, “colaboración”, “aporte”, “paradero”, “seguridad” u otros eufemismos, a fin de detectar movimientos extorsivos en cualquier transferencia de recursos vinculada a denuncias por este delito.

El MTC evaluará y establecerá las rutas, paraderos, terminales y vehículos del servicio de transporte público de personas y mercancías en los que se implementan medidas de seguridad operativa, con el objetivo de fortalecer la continuidad y seguridad del servicio frente a riesgos derivados de actos delictivos.

“La División del Observatorio del Crimen del Comando de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú es la unidad responsable de la elaboración de mapas delictivos georreferenciados y el desarrollo de análisis de espacio temporales orientados a identificar zonas críticas y a optimizar la planificación de operaciones preventivas y disuasivas”, acotó.

También se aprobó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo de 30 días, impulsará la implementación de marco normativo para el desarrollo del Fondo, apoyo financiero postdelito y reparación integral.

De este modo, se busca que las víctimas con problemas de salud mental puedan acceder a las acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud mental; y la cobertura sanitaria universal.

Refiere que la reinserción laboral es el proceso al que puede optar voluntariamente las personas afectadas, con el apoyo de los servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya sea en empresas de transporte público o de mercancías; o de otros sectores económicos, e incluso desarrollar una actividad económica por cuenta propia.

“La persona afectada por extorsión o sicariato en el transporte público que accede a los mencionados servicios es aquella comprendida en el registro de víctimas del Comité Estadístico interinstitucional de la Criminalidad-CEIC”, refiere.