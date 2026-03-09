Resumen

Plan nacional contra la criminalidad 2026-2028 entra en vigencia tras decreto supremo del Ejecutivo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo oficializó la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, un instrumento que busca articular la respuesta del Estado frente al avance de la delincuencia en el país. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

