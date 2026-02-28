Resumen

Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días. (Foto: Andina)
El Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao por 30 días calendario, a fin de enfrentar la ola de criminalidad que azota la capital y el primer puerto.

