El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, instaló este domingo 18 de octubre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que se encargará de planificar acciones en la lucha contra la criminalidad en el país.

La sesión se llevó a cabo en el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja, sede que se constituirá en el centro de operaciones y coordinación de la comisión.

En la actividad participaron los titulares del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

“Esta instancia tiene por objeto superar las trabas normativas, burocráticas, presupuestales y de gestión que frenan la lucha contra el crimen. Con ello daremos una respuesta contundente a la delincuencia y devolveremos la tranquilidad a las familias peruanas”, afirmó Galarreta.

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Entre sus atribuciones, la comisión podrá convocar a representantes de los sectores público y privado para articular una visión unificada en el combate a la criminalidad y contribuir a las acciones del Comando Unificado y de la Policía Nacional en el territorio.

Asimismo, los ministros acordaron por unanimidad respaldar la propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el cargo de secretario técnico de la mencionada comisión, el cuál será presentado en los próximos días.

Creado mediante el Decreto Supremo N.° 141-2026-PCM y dependiente de la PCM, este espacio supervisará las acciones orientadas al cumplimiento del eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031.

Dicho punto plantea la reducción de los delitos violentos que vulneran la integridad de la ciudadanía y las actividades económicas.

Cabe indicar que el pasado 7 de octubre la presidenta Keiko Fujimori anunció el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar a la delincuencia.

Fue durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado.