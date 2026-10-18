El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. (Foto: PCM)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, instaló este domingo 18 de octubre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que se encargará de planificar acciones en la lucha contra la criminalidad en el país.

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