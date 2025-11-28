El Gobierno de José Jerí declaró en emergencia la región de Tacna debido a la crisis migratoria que ocurre en la frontera con Chile, donde miles de ciudadanos de diversas nacionalidades como colombianos, venezolanos, ecuatorianos, entre otros, en su mayoría en situación ilegal, están a la espera de un salvoconducto para retornar a su país de origen.

Según el Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM, la medida regirá por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos de la provincia de Tacna, departamento de Tacna, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Se señala que la Policía Nacional (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

“Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo precedente y en las circunscripciones señaladas, se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”, indica.

“Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo con el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, y la normatividad vigente. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo”, agrega.

Asimismo, se declara en Sesión Permanente en tanto dure la declaratoria del Estado de Emergencia al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna, del departamento de Tacna, así como al Comando y los comités constituidos.

Dichos comités se conformarán dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del decreto supremo y son: el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.

¿Qué otras medidas regirán?

Se realizarán controles migratorios que incluyen medidas como:

Patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza de Perú con Chile.

Intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados.

Operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad.

Monitoreo aéreo con drones en las zonas donde se ubica la línea fronteriza y pasos no habilitados.

Del mismo modo, se llevarán acciones de inteligencia, como la identificación y ubicación de pasos no habilitados y/o autorizados en la línea fronteriza, la verificación que se lleve a cabo eficientemente los servicios policiales permanentes y coordinar oportunamente con las unidades operativas las acciones de inteligencia a realizarse en la zona ante hechos delictivos.

En casos excepcionales habrá trato diferenciado en personas vulnerables (niños, niñas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas mayores).

¿A qué se debe la salida de migrantes de Chile?

Luego de las elecciones presidenciales en Chile, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que de llegar a ser mandatario habrán expulsiones masivas que tenga situación migratoria irregular.

“Tienen que salir del país, les quedan 104 días para irse voluntariamente”, dijo a los medios.