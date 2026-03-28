Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los estados de emergencia en Lima y el Callao están vigentes desde octubre del 2025. (Foto: Andina)
Los estados de emergencia en Lima y el Callao están vigentes desde octubre del 2025. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó este sábado 28 de marzo la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.