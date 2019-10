Deberían tener todo para luchar contra una delincuencia cada vez más armada y violenta. Son un cuerpo policial de primera respuesta, con más de 66 funciones, que van desde ejecutar operaciones de patrullaje hasta programas preventivos con vecinos y escolares. Las comisarías deberían tener todo, pero la historia es distinta.

Son muchas las brechas en todo el país. En este primer reportaje hablaremos de una: la escasez de policías y patrulleros en las calles, que es donde más se los requiere, porque en la última década en Lima y Callao se denunciaron más de un millón de robos. Eso es como 277 asaltos al día; uno cada cinco minutos. Y no contamos a ese 81% de víctimas que no acudió a la policía. Sus casos quedaron impunes y sin registro.

Hay comisarías de la capital que se quedan sin patrulleros más de 12 horas al día, según testimonios que recabó El Comercio de comisarios, oficiales PNP y agentes de patrullaje que laboran en las 148 dependencias de Lima y Callao. No daremos sus nombres para protegerlos de posibles sanciones del comando policial.

Esta falta de policías y vehículos obliga, además, a que los agentes patrullen hasta 22 horas diarias. Regresan a la comisaría para almorzar, cenar o si alguna diligencia lo demanda. Según los testimonios, es una “orden del comando” que algunos comisarios reducen a 16 horas, alternando con policías administrativos, para darles un descanso a los de patrullaje. A continuación presentamos extractos de las conversaciones.





“A veces no nos damos abasto para atender todos los casos y pedimos apoyo de patrulleros a otras comisarías cercanas, pero hasta que veeeengan... No combatimos el 100% de la delincuencia. No es que no queramos, sino que esa es la situación que se presenta. Se hace todo lo humanamente posible”.