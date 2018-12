El primer distrito que contó con el servicio de serenazgo fue San Isidro, le siguió Miraflores. Eran los años 90 y la policía no se daba abasto para enfrentar a terroristas y a delincuentes comunes. Otros municipios tardaron más años en implementar el serenazgo argumentando que no contaban con el presupuesto necesario.



Tras casi 30 años, las diferencias en la prestación de este servicio persisten, de acuerdo a cada distrito. En cuanto a capacitación, San Isidro es la municipalidad que entrena más horas a sus serenos, mientras que Carmen de la Legua Reynoso, no invierte ni una hora en enseñarles, por ejemplo, los protocolos de patrullaje, según un informe del 2017 del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Cuando postulé, me tomaron una prueba de moto y de intervención, y al día siguiente entré a trabajar”, dice Jhonatan Vergara, sereno de 32 años de este distrito chalaco.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Carmen de la Legua Reynoso, Javier Salas, reconoce que en un solo día le explican a los serenos “cómo se da el servicio, el tema de las intervenciones, los derechos humanos, y, al final, se les asigna la zona que deben vigilar”.

Gabriela Zúñiga, gerenta de Seguridad Ciudadana de San Isidro, precisa que los serenos de este distrito son capacitados 480 horas, de las cuales 200 las dicta el personal especializado de la municipalidad, y las otras 280 horas lectivas las brinda el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), que forma a militares y policías.

Antes de trabajar en las calles, los serenos son entrenados ocho horas al día durante dos semanas. “Reciben charlas sobre las normas básicas de convivencia de los vecinos, las zonas vulnerables, sus derechos como trabajadores, derechos humanos, violencia doméstica”, afirma Zúñiga.

USO DE ARMAS NO LETALES El Mininter alista una norma sobre las características y los procedimientos del uso de las armas no letales para serenos.

Los municipios que pretendan implementar el uso de esas armas deberán tomar en cuenta los lineamientos de la norma.

–Plan nacional–

En la reunión de trabajo que sostuvieron el ministro del Interior, Carlos Morán, y el próximo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, este le entregó 14 objetivos para luchar contra la inseguridad en Lima, uno de ellos el de “fortalecimiento del serenazgo metropolitano” e “integrar los serenazgo municipales” en coordinación con la policía.

El Plan de Seguridad Ciudadana 2019-2023 elaborado por el Ministerio del Interior (Mininter) propone contar con un registro nacional de serenos y un sistema de registro y consulta de la gestión de los serenazgos.

Además, tener un canal denuncia para los casos de corrupción, y que se formen en centros especializados. El plan precisa que los gobiernos regionales y locales deben encargarse de “aprobar e implementar la ley y reglamento de serenazgo”.

César Gentille, director de Seguridad Ciudadana del Mininter, sostiene que en las próximas semanas se emitiría una norma para que empiece a regir el plan. Fabiolla Francesca, especialista en seguridad ciudadana del IDL, enfatiza que primero debe aprobarse la ley del sereno, que especifique cuáles son sus funciones, cuántas horas y dónde deben capacitarse, si deben o no usar armas menos letales, y que sean reconocidos ante el Ministerio de Trabajo.

En octubre del 2016, la Municipalidad de Lima aprobó el reglamento del Serenazgo Metropolitano (Semel). El objetivo era unificar criterios, que todos los serenos utilicen el mismo uniforme, que cooperen en zonas limítrofes y que haya una base de datos.

La integración de serenos sigue en espera Difusión

Willian Argumedo, jefe de planeamiento de seguridad ciudadana de Lima, admite que el Semel no se concretó debido a que –desde diciembre del 2016– se estableció que el Mininter sería el ente rector que se encargará de la unificación de los serenazgos.

Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, resalta que la Escuela Metropolitana de Serenos ha capacitado en lo que va del año a 6.378 serenos de diferentes distritos. El centro de formación fue una iniciativa de la gestión de Susana Villarán.

“Constantemente invitamos a los municipios para que envíen a sus serenos a capacitarse. Hay algunos que tienen más interés. No hay una norma que los obligue a participar”, señala la directora de la escuela, Giovana Luna Victoria.

El 3 de enero, Muñoz y el ministro Morán volverán a abordar el tema de serenazgo en el primer Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana del año.

