A Malaver también se le pedirá aclarar su reciente declaración en la que sostuvo que “muchos homicidios ocurren por enfrentamientos entre bandas rivales y que en ciertos casos se pierden vidas mal llevadas”.
Al ministro del Interior se le cuestiona por el desempeño en el cargo, por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.
Entre las 22 interrogantes, los legisladores plantean preguntas como: “¿Qué resultados concretos ha logrado su gestión con estas medidas excepcionales (como los estados de emergencia y el Plan Perú Seguro) para reducir la delincuencia?”.
Carlos Malaver, ministro del Interior, será interpelado por el Congreso de la República este jueves 11 de septiembre, desde las 10:00 a.m. El titular del sector deberá responder un pliego de 22 preguntas.
