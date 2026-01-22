El presidente de la República, José Jerí, presentó hoy junto a su Gabinete, un comparativo de cifras sobre la lucha contra la criminalidad y delincuencia correspondiente al mismo período de 2025. Sostuvo que vienen implementando diferentes estrategias para frenar esta problemática que actualmente viene en aumento.

En ese sentido, el jefe de Estado precisó que los estados de emergencia durante su mandato son distintos a otros modelos, ya que se caracterizan por tener “planteamientos tácticos y estratégicos”. Además, crean comités con responsabilidades específicas en todo el aparato estatal. Sin embargo, las cifras obtenidas han sido “insuficientes”.

Hace una semana, el Gobierno declara estado de emergencia en Pisco para fortalecer lucha contra la delincuencia. Foto: GEC

“(…) Estas cifras son por principio de la realidad. Si bien lo que vale es la comparación anual, cuya línea es ascendente (2024) y en comparación del año pasado ha subido (2025) queda claro que, a partir de 10 de octubre, en adelante, la medida que hemos aplicado ha comenzado a dar resultados, insuficientes, pero resultados”, resaltó Jerí.

Cifras de victimización en el Perú

Jerí Oré resaltó que la victimización en el país ha comenzado a bajar respecto del año pasado con el 2024. “Vemos que ha disminuido 1.9 %. Respecto a la percepción de inseguridad vemos también que ha comenzado a disminuir de 86 % en 2024 a 83.9 % en 2025”.

“No serán los mejores resultados, pero ya tenemos resultados positivos que mostrar y lo que dijo el Gobierno de ganar la guerra, hoy podemos demostrar que será así“, señaló.

Extorsión va disminuyendo

En otro momento de su presentación, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú admitió que la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas del país y que, aunque las cifras todavía no son óptimas, muestran una tendencia alentadora a la baja en los últimos tres meses de 2025 en comparación con el trimestre previo.

Añadió que los resultados deben mejorar en el próximo trimestre, al destacar que ahora se cuenta con un nuevo marco normativo, resultado de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo tras la delegación de facultades.

Presunto acto de extorsión: detonan explosivo cerca al Teatro Municipal de Lima. (Foto: Gec)

Prohibición de dos personas en motocicleta

El presidente afirmó que “no cierran la puerta ” a evaluar la disposición que prohíbe el desplazamiento de dos personas en una motocicleta, si en un tiempo “prudencial” ven que no es una herramienta efectiva para contribuir a la disminución de la delincuencia.

El jefe de Estado añadió que esta valoración se realizará en las próximas reuniones que sostendrán con los representantes de los motociclistas.