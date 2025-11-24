José Jerí en entrevista con Beto Ortiz. Foto: Panamericana
Redacción EC
El presidente de la República, , anunció que, dentro de una de sus medidas para combatir la inseguridad ciudadana y criminalidad, es la desaparición del del . Esta disposición forma parte de las facultades legislativas solicitadas al Congreso para reorganizar la institución encargada de la seguridad en los penales.

“Por eso que dentro de las facultades que hemos pedido al Congreso está la reorganización, el cambio de concepto y de tratamiento (...). El INPE va a desaparecer”, sostuvo durante entrevista en el programa El Valor de la Verdad.

A pesar de las denuncias de corrupción institucional, el jefe de Estado resaltó que también existen funcionarios en el INPE que son buenos y están comprometidos a realizar sus labores dentro del marco legal. Contó a Beto Ortiz en El Valor de la Verdad que, uno de ellos, le informó sobre la inoperatividad de de los .

“Si esa persona no estuviera comprometida con hacer bien su trabajo, no se hubiera expuesto, sabiendo que tenía atrás a su supervisor”, afirmó el presidente.

Estado de emergencia

En otro momento del programa, Jerí Oré defendió el actual en Lima Metropolitana y el Callao aduciendo que eso demuestra que “hay un gobierno que está en las calles”.

El presidente de la República precisó que esta medida se implementó para “darle facilidades a las fuerzas del orden” y poder “intervenir directamente y generar resultados”.

Jerí señaló, además, que esta crisis institucional se arrastra desde “diversas administraciones pasadas”.

