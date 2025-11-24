José Jerí en entrevista con Beto Ortiz. Foto: Panamericana
El presidente de la República, , anunció que, dentro de una de sus medidas para combatir la inseguridad ciudadana y criminalidad, es la desaparición del del . Esta disposición forma parte de las facultades legislativas solicitadas al Congreso para reorganizar la institución encargada de la seguridad en los penales.

“Por eso que dentro de las facultades que hemos pedido al Congreso está la reorganización, el cambio de concepto y de tratamiento [...]. El INPE va a desaparecer”, sostuvo durante entrevista en el programa El Valor de la Verdad.

