José Jerí, nuevo presidente de la República que asumió el puesto en reemplazo de la vacada Dina Boluarte, participó en un operativo realizado de manera simultánea en cuatro penales a nivel nacional con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la PNP.

Las diligencias se realizaron la madrugada de hoy con Jerí Oré y el titular del INPE, Iván Paredes, supervisando la operación en el penal Ancón.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En simultáneo, personal del instituto penitenciario con apoyo de la Policía Nacional acudieron a realizar inspecciones en los penales Lurigancho, Trujillo y Challapalca.

José Jerí en operación de supervisión de penales con el jefe del INPE, Iván Paredes, y la PNP. (Foto: Presidencia / INPE)

José Jerí en operación de supervisión de penales con el jefe del INPE, Iván Paredes, y la PNP. (Foto: Presidencia / INPE)

Según informó el INPE, van a seguir realizando operativos de este tipo en penales de todo el país para combatir la extorsión y el sicariato, delitos que se están gestando desde los penales.

“Tanto el Gobierno como el INPE redoblan esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Seguiremos combatiendo la delincuencia con firmeza y transparencia, brindando resultados concretos a la población, porque la seguridad del país no se negocia”, dijo Paredes Yataco.

José Jerí asumió la presidencia de la República la madrugada del 10 de octubre, luego que el pleno del Congreso aprobara las mociones de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

Esto ocurrió en medio de críticas a los logros de su gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana, tras un atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina durante un concierto en Chorrillos, ataque que dejó cinco heridos.