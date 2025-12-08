El presidente de la República, José Jerí, indicó en el programa de Milagros Leiva de El Comercio, “Siempre a las 8”, que desde el 2010 en adelante se tuvo información de las llamadas (destino y contenido) desde los diversos penales que tiene a cargo el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Hemos administrado diez años de información en que ninguna autoridad, más allá de algún pedido judicial, muy preciso, muy puntual, hemos tenido el origen del sicariato, de las extorsiones y no se ha querido actuar”, sostuvo.

Jerí Oré recalcó que las autoridades que pasaron se enfocaron en el día a día, y no fueron al origen que eran y “siempre han sido”, son los penales.

“Es un mundo complejo, utilizan mucho código y claves. Si tenemos la información que quedaba registrada de los destinarios, ¿por qué no vamos a la fuente de la fuente?”, apuntó.

Cuestionamientos al jefe del INPE

El jefe de Estado señaló que la actual cabeza del INPE está siendo investigada con un debido proceso, pero los cuestionamientos que se le atribuyen son antes de ser responsable de su actual gestión.

“Todos los funcionarios están en constante evaluación, pero hay que destacar algo que se lo he dicho frente a frente que, tenemos un entorno, un sistema que es muy flexible y que da demasiadas facilidades. Además, no hace el control adecuado, hay muchas irregularidades en los penales”, acotó.

¿Cuándo desaparecerá el INPE?

Al ser consultado si el 1 de enero de 2026, se tendrá una nueva autoridades que reemplazara al INPE, Jerí dijo que el próximo es “importantísimo sobre las primeras medidas en base a las facultades delegadas”.