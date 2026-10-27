La presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó los avances del Comando Unificado en la lucha contra la delincuencia organizada. La jefa de Estado declaró desde una actividad oficial realizada en el distrito de Santa Anita, en Lima.

“Estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado. Ayer han visto el trabajo en conjunto con el equipo técnico del Ministerio de Transportes, los fiscales, las Fuerzas armadas y la Policía Nacional”, resaltó este martes.

La jefa de Estado destacó la labor de desmantelar 42 antenas clandestinas situadas en las zonas aledañas a cuatro penales con la colaboración técnica del MTC y el Ministerio Público. También aseguró que se han logrado capturas importante en la lucha contra la delincuencia.

Keiko Fujimori respondió que el Ejecutivo dará un detalle sobre los logros de su gestión tras los primeros cien días de la gestión presidencial. La jefa de Estado reconoció la necesidad de ajustar diversas áreas operativas de la administración pública y expresó: “Sin duda, habrá cosas que mejorar y en ese esfuerzo estamos”.

La presidenta dio estas declaraciones a la prensa tras participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Institución Educativa José María Arguedas, en el distrito de Santa Anita.