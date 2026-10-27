Keiko Fujimori aseguró que el Comando Unificado es una de las principales repuestas contra la inseguridad. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori aseguró que el Comando Unificado es una de las principales repuestas contra la inseguridad. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó los avances del Comando Unificado en la lucha contra la delincuencia organizada. La jefa de Estado declaró desde una actividad oficial realizada en el distrito de Santa Anita, en Lima.

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