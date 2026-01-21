Nuevamente las calles de Lima se tiñen de sangre en pleno estado de emergencia. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos frente a un grifo de la cuadra 2 de la avenida México, cerca del cruce con la avenida Manco Cápac, en el distrito de La Victoria.

Medios informaron que la víctima se encontraba tomando desayuno en un puesto ambulante al promediar las 5 de la mañana de hoy, miércoles 21 de enero, cuando dos sujetos armados lo atacaron a quema ropa y sin piedad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los victimarios tras cometer su delito escaparon hacia la avenida Aviación en una motocicleta.

Agentes de la Policía llegaron a la zona y indicaron que el sujeto, de unos 30 años, vestía polo manga corta de color guinda, con un short camuflado y zapatillas negras. Aún está en investigación conocer su identidad o su nacionalidad.

Asesinato por encargo

Peritos encontraron al menos ocho casquillos de bala, lo que confirma la hipótesis de que fue un asesinato dirigido a manos de organizaciones criminales, ya que la víctima trabajaría como 'jalador’ de cústers informales.

Testigo clave en asesinato

RPP indicó que, un testigo grabó un video en el que capta la huida de los sicarios. Los vecinos y transeúntes se han mostrado consternados por el homicidio. Exigen mayores acciones a las autoridades.

A pesar del estado de emergencia, las primeras semanas del año iniciaron cargada de violencias. Se registraron al menos 10 crímenes de toda índole. Todos los casos fueron perpetrados con armas de fuego y bajo la modalidad del sicariato.

En el 2025 se registraron, hasta el 31 de diciembre, unos 2.226 homicidios, lo que representa un 7% más en comparación con el 2024