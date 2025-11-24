Una mujer de 73 años fue atacada salvajemente por dos perros, en la cuadra 7 de la Prolongación La Mar, cuando se dirigía a trabajar en su puesto de venta de pescado ubicado en el mercado La Esperanza, distrito de La Victoria.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, alrededor de las 6 y 30 de la mañana, Hilda Ayhuasi caminaba como cualquier otro día rumbo su centro de labores. Sin embargo, en cuestión de segundos, los canes aparecieron y no le dieron tiempo de reaccionar.

Entre lágrimas, la agraviada contó a Buenos Días Perú que pensó que los animales solo iban a pasar a su lado, pero terminaron mordiéndola y causándole graves heridas en brazos, antebrazos y espalda.

“Me apoyé en una puerta porque pensé que iban a pasar por el costado. Me agarraron, me destrozaron mis brazos, mi antebrazo, toda mi espalda la tengo dañada”, relató al matinal.

Alertados por los gritos de ayuda de la mujer, vecinos de la zona la ayudaron y trasladaron de emergencia al hospital Dos de Mayo, donde personal médico requirió múltiples suturas, ya que tenía tejidos grasos expuestos e incluso dijo que vio sus huesos.

Exige a dueña pagar gastos médicos

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), tomaron las declaraciones de Yolanda Vargas, dueña de los perros, que indicó se haría cargo de los gastos médicos causados contra la septuagenaria, pero hasta el momento no asume su responsabilidad. Además, tendría antecedentes por casos similares.

“Ella está diciendo que me está dando (dinero), hasta ahora ni siquiera me ve, ni siquiera nada”, expresó Ayhuasi.

La mujer pide ayuda porque ahora tiene cuadros de depresión, insomnio y un miedo constante que le impide conciliar el sueño. Además, reclama a las autoridades mayor vigilancia frente a estos casos.

“Si a mí me hicieron eso, que serán que le pueden hacer a los niños”, expresó.