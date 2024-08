No se trata únicamente de un incremento en las denuncias, sino también de una percepción de inseguridad generalizada a nivel capitalino. El último estudio de Lima Cómo Vamos, publicado a inicios de año, revela que la inseguridad ciudadana en diciembre del 2023 fue el problema escogido más veces dentro de los que más afectan la calidad de vida. El 70,9 % de los encuestados posicionó la inseguridad dentro de las tres problemáticas de mayor impacto. A mayor el nivel socioeconómico (NSE), mayor fue la percepción de inseguridad. La selección fue más elevada dentro del NSE A (82,1 %) y NSE B (79,9 %), mientras que en el NSE E fue elegido por el 58,6 % de los encuestados.

Incremento en Lima Centro

El informe de Lima Cómo Vamos también puntualizó que, en Lima Centro, la inseguridad ciudadana recibió mayor importancia en las respuestas. Las cifras emitidas por el INEI, que recoge los reportes de la Policía Nacional del Perú, dan cierta respuesta a esto: Lima Centro ha visto un crecimiento del 102 % en la cantidad de denuncias por delitos impuestas durante el primer trimestre del 2024 en comparación al 2021 Los distritos de Barranco (363 %), Miraflores (322 %) y San Isidro (168 %) lideran la tabla. De los 16 distritos que conforman este sector, Magdalena del Mar es el único que evidencia una disminución, con un decrecimiento del 33,7 %.

La comuna de Barranco pasó de registrar 92 denuncias entre enero y marzo del 2021 a 426 denuncias en el mismo periodo del 2024. En Miraflores, esta cifra pasó de 490 a 2.066. San Isidro, el tercero en la lista de crecimiento, vio un incremento de 293 a 785. Dicho esto, cabe precisar que Cercado de Lima es donde más denuncias por delito se han visto al inicio de este año, con 4.264. Le sigue Santiago de Surco, con 2.175. Miraflores ocupa el tercer lugar, con las 2.066 denuncias ya referidas.

Estas posiciones eran diferentes en el 2021. Si bien el Cercado de Lima igual llevaba la delantera con 2.356 denuncias por delitos, el segundo lugar pertenecía a La Victoria, con 1.230. Este distrito sumó 1.564 denuncias durante el primer trimestre de este año. El tercero en el 2021 fue Santiago de Surco, entonces con 1.072 registros y este año con 2.175. En contraparte, Barranco se mantuvo en la última posición, con menos de cien denuncias. Este año, reportó 426. Magdalena del Mar lideraba el penúltimo puesto, con 246 denuncias impuestas, cifra que este 2024 disminuyó a 163. Pueblo Libre era el tercer distrito con menos denuncias, con 253, pero este año se acomodó en el segundo lugar con 277.

Las estadísticas del INEI también permiten conocer que la mayoría de los delitos denunciados en Lima Centro, precisamente el 83,2 %, son referentes a delitos contra el patrimonio (hurto, robo, fraude, entre otros). Otro 5,8 % refiere a delitos contra la seguridad pública, dentro de los cuales está la posesión ilegal de drogas, tenencia ilícita de armas y la conducción bajo estado de ebriedad. Los delitos contra la libertad, como agresiones sexuales, coacción o secuestro, significan el 5,3 %. Luego se encuentran los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, como el homicidio o lesiones graves, que representan el 1,8 % en promedio. El 1,4 % se vincula a otros delitos.

Crecimiento no parejo

Lima Norte, constituida por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa, registró un incremento promedio del 43,7 % respecto al primer trimestre del 2021. Ancón fue el municipio con mayor crecimiento de denuncias, llegando al 110,5 %. Por su parte, Santa Rosa vio un decrecimiento del 44,1 %, el único distrito de Lima Norte con cifras negativas. Dicho esto, ambas comunas son las que menos denuncias por delito registran este año, Santa Rosa con 66 y Ancón con 339. Comas, San Martín de Porres y Los Olivos encabezan, con 2.135, 2.079, 1.899 denuncias respectivamente.

En Lima Este, el mayor crecimiento se vio en La Molina (123 %) y Lurigancho (119,5 %). En cifras concretas, sumaron 651 y 955 denuncias, respectivamente, en los primeros meses de este año. San Juan de Lurigancho acumuló en los primeros tres meses 4.403 denuncias por delito, seguido de Ate con 1.823. Mientras que en San Juan de Lurigancho esto implicó un crecimiento del 63,7 % con respecto al 2021, Ate evidenció un aumento del 36,5 %. En este grupo de distritos, El Agustino fue el único que mostró una disminución, del 7,2 %. Aun así, reportó 906 denuncias.

En el caso de Lima Sur, las cifras son más delicadas. Esto se da principalmente por el caso de Punta Hermosa, distrito que pasó de reportar 39 denuncias entre enero y marzo del 2021 a 202 en el mismo periodo de este año. El crecimiento es del 418 %. San Bartolo y Santa María son las otras comunas que vieron un aumento exponencial, del 295 % y el 200 % respectivamente, pero con bajas cantidades de denuncias. San Bartolo pasó de 20 denuncias a 79, mientras que Santa María pasó de cinco a quince. Caso contrario se dio en Villa María del Triunfo, el distrito sureño con más denuncias por delito (1.956), pero con un incremento del 67,3 %.

Hablan las municipalidades

En comunicación con El Comercio, la Municipalidad de Santiago de Surco reiteró que la Policía Nacional del Perú “es el ente encargado de ver las estrategias de seguridad interna en el país”. Sin embargo, la comuna también informó sobre varias acciones que han tomado para velar por la seguridad ciudadana. Por ejemplo, recientemente se ha presentado al Grupo Especial Motorizado (GEM), “que está compuesto por 20 motocicletas organizadas en equipos de intervención rápida, cada uno integrado por cuatro motos”. Asimismo, la Municipalidad ha adquirido 62 motos y ha recibido 25 por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El distrito informó también que se ha incrementado la cantidad de serenazgos de 900 a 1.600. A agosto de este año, han realizado 432 capturas en flagrancia, 1.762 operativos con la Policía y 17.956 patrullajes realizados con personal policial. Finalmente, la Municipalidad destacó la construcción de una Central de Gestión de Emergencias, descrita como “la más moderna del país” por el municipio. Se entregará en enero del 2025, tendrá una inversión de casi 28 millones de soles y se ubicará en la intersección de la Av. Tomás Marsano y el jirón Loma de las Amarilis.

Por otro lado, la Municipalidad de Miraflores destacó que “no sería muy preciso comparar un año de la pandemia, con actividades restringidas (como presentar una denuncia en condiciones normales) con los tiempos estables que estamos viviendo en la actualidad”. Para la comuna, “es lógico que, luego de concluida [la etapa inicial de la pandemia], se triplique el número de denuncias si comparamos 2021 con este 2024″. En la misma línea, el municipio miraflorino precisó que, “además de los 150 000 vecinos, el distrito alberga cada día a más de 500 000 visitantes”, quienes de sufrir un delito deben denunciar en el distrito.

“Somos el único distrito con bodycams, tenemos 125 y estamos comprando 200 más. Contamos con 800 serenos y la Central de Seguridad Ciudadana –con más de 600 cámaras de vigilancia- desde donde se monitorea las 24 horas todos los sectores del distrito, a fin de resguardar la integridad y seguridad de los vecinos y visitantes”, comunicó Miraflores. En total, se ha realizado más de 2.200 operativos “en la modalidad de serenazgo sin fronteras (289), mega operativos (4), orden y control (1894), autos y motos (271), identificación de personas (114), entre otros, los cuales contaron con la participación de efectivos de la PNP”.

En comunicación con este Diario, el coronel PNP (r) Miguel Navarrete, gerente de fiscalización y seguridad ciudadana de la Municipalidad de Barranco, sostuvo que la actual gestión viene ejecutando una serie de acciones para incrementar la seguridad en el distrito. En primer lugar, comentó que se ha firmado un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para recibir veinte motocicletas de patrullaje. Del mismo modo, se viene planteando la construcción de una nueva base de Serenazgo, con una inversión cercana a los cuatro millones de soles, y la adquisición e instalación de 120 cámaras de seguridad.

“Establecimos una estrategia 80 % preventiva, que es patrullaje de acuerdo a un plan estratégico en los nueve cuadrantes del distrito. En las zonas calientes, también ponemos serenos tácticos, a pie. Tenemos un trabajo muy coordinado (entre el serenazgo y la policía) que nos dan muy buenos resultados”, contó el vocero. Asimismo, el gerente refirió que gran parte de las denuncias por robo o hurto se dan por los vehículos estacionados en la vía pública, que son aprovechados para robar insignias y otros elementos. “Por eso son muchas las incidencias de hurtos”, dijo Navarrete.

Incertidumbre

Para el analista en seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), César Ortiz, la cifra de denuncias no permite conocer realmente la cantidad de delitos cometidos. Esto, según detalló, se da porque la “cifra negra de denuncias es altísima”. Es decir, muchas víctimas de diversos delitos no llegan a poner las denuncias por múltiples factores. “Hoy en día, la gente no hace la denuncia por varias razones: por miedo, por corrupción, por desconfianza. Muchas [víctimas] que han denunciado, han perdido la vida”, sostuvo.

El especialista resaltó que se propuso la implementación de un sistema de denuncias anónimas, garantizando así la seguridad de la víctima. Sin embargo, Ortiz criticó que la iniciativa “finalmente, no fue tomada en cuenta”. Para el entrevistado, el incremento de la criminalidad supera las estadísticas vistas a través de las denuncias y “se va a poner peor, porque nos está ganando la batalla una delincuencia empoderada por la inacción del Estado”.