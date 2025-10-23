Visitas restringidas a reos, frenar la venta ambulatoria de chips de telefonía y más medidas que se extenderán por 30 días calendario, a fin de contener el aumento de la criminalidad y delitos como extorsión y sicariato.
Gladys Pereyra Colchado
El miércoles inició el quinto estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao - el número 17 si se incluyen las prórrogas- en poco más de tres años. El gobierno de José Jerí anunció en la noche previa, en un brevísimo mensaje a la Nación, que con la medida de excepción se pasaría “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra el crimen. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, dijo.

