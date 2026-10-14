Gisella Aragón y Diana Torres-Obregón analizaron las posibilidades y limitaciones que enfrentan los gobiernos subnacionales para intervenir frente a la extorsión desde sus respectivos territorios.
Gisella Aragón y Diana Torres-Obregón analizaron las posibilidades y limitaciones que enfrentan los gobiernos subnacionales para intervenir frente a la extorsión desde sus respectivos territorios.
Por Diego Aquino Pedraza

La lucha contra la extorsión no depende exclusivamente de las operaciones policiales o de las investigaciones fiscales. Aunque los municipios no tienen competencias para investigar ni perseguir penalmente este delito, sí cuentan con herramientas que pueden utilizar para prevenir su expansión, conocer dónde está operando y reducir las condiciones que facilitan su presencia en determinados territorios.

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