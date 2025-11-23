¿Qué opinan los comerciantes de Mesa Redonda sobre su traslado al ex penal San Jorge?

“Este año han entrado muchos más ambulantes, no se puede caminar, hasta parrillas prenden. Yo soy alérgica al humo y todos los días siento que me asfixio, es muy incómodo trabajar así”, cuenta a El Comercio la señora Lucy, quien lleva 12 años trabajando en un local de la cuadra 5 del jirón Huallaga.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Su sentir lo comparten la mayoría de comerciantes que han visto cómo los vendedores informales ya no solo dificultan el tránsito peatonal -y con ello reducen el ingreso de clientes a sus locales- sino que además lotizan las calles como si se tratara de ferias callejeras.

"En Mesa Redonda ya no hay comerciantes ambulantes sino informales, todos tienen su pedazo de tierra en la calle, marcado y alquilado en base a cupos“, asegura por su parte Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, un gremio que congrega a más de 18 mil comerciantes formales.

Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, un gremio que congrega a más de 18 mil comerciantes formales. / ALESSANDRO CURRARINO

El 29 de octubre, en el marco del plan Navidad Segura 2025 anunciado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a fines de setiembre, el alcalde Renzo Reggiardo anunció que la comuna había solicitado formalmente al Gobierno la cesión del expenal San Jorge para reubicar a los ambulantes de la zona.

Se trata de un pedido sobre el que el propio Reggiardo ya había hablado en marzo de este año, cuando aún se desempeñaba como teniente alcalde. El plan de la comuna sería reubicar a más de 4 mil ambulantes registrados en los 10 mil metros cuadrados que abarca el terreno administrado por el Poder Judicial.

Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia, tanto en los ambulantes como en los comerciantes formales. Del lado informal, la mayoría asegura que el antiguo recinto penitenciario está muy alejado del núcleo comercial y que este no cuenta con la infraestructura necesaria.

Nazario, por su parte, califica la medida como una medida improvisada que no se sostendría con un plan real y que en poco tiempo terminaría llevando el problema de vuelta a las calles de Mesa Redonda.

"En primer lugar, no se puede solucionar en 7, 20 o 40 días un problema estructural de informalidad que hay en esta zona. Segundo, ese terreno es gerenciado por el Poder Judicial. Tercero, ya tenemos el antecedente de La Huerta Encontrada donde quisieron reubicar a comerciantes informales y fue un rotundo fracaso que no duró más que un día”, señala el dirigente empresarial.

En 2023, el alcalde de Lima Rafael López Aliaga intentó ubicar a los comerciantes informales en una feria de la "Huerta Encontrada" en Barrios Altos, pero su plan fracasó. / Joel Alonzo

- Falta de comunicación -

El 10 de noviembre, luego de un evento en el que entregó 467 hornos industriales a las ollas comunes y a los comedores populares de Lima norte, el alcalde Reggiardo aseguró a la prensa que la MML sí cuenta con un padrón de comerciantes informales; además, dijo estar “dispuesto a recibir a todos los representantes de estas zonas y de estos emporios comerciales para tratar de llegar a buenos entendimientos“.

Sin embargo, la señora Lucy indicó a El Comercio que los vendedores de su cuadra “hemos enviado un comunicado a la MML y no nos han hecho caso”. Una queja similar tiene Nazario, quien señala que “pese a las diferentes entrevistas que hemos brindado manifestando la total desconexión que tenemos con la MML no ha habido ningún acercamiento por parte de ellos“.

El empresario también asegura que desde la Cámara enviaron en enero “un plan piloto para Mesa Redonda y pretendíamos que se pudiera ir adecuando gradualmente durante el año, pensando justamente en la campaña navideña, cuando estimamos que recibimos cerca de 450 mil personas a diario. Lamentablemente no se ha hecho nada”.

La Municipalidad Metropolitana de Lima propone trasladar a unos 4 mil vendedores ambulantes de Mesa Redonda al expenal San Jorge, ubicado en la avenida Nicolás de Pierola. / ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO

La propuesta de los comerciantes formales plantea principalmente aprovechar los locales desocupados de las galerías para reubicar a los vendedores informales con facilidades de pago. “El nivel de desocupación actual es de 25% a 30% en cada galería comercial, especialmente en los pisos superiores. Parece como si estuviésemos de nuevo en pandemia porque se están cerrando locales, no abriendo nuevos. Yo calculo, según el censo que hicimos el año pasado, que tenemos aproximadamente 2.300 stands para ofrecer en programas de formalización. Podemos otorgar comodatos a los informales, ofrecerles locales a contrapago de mantenimiento para ocupar esa infraestructura”, detalla.

Según Nazario, el número de comerciantes informales en Mesa Redonda se ha triplicado en los últimos dos años y medio, pasando de unos 5 mil ambulantes a cerca de 15 mil para este año, todo ello pese a que en el 2023 la MML emitió el Decreto de Alcaldía N°010 en el que se declara intangible la zona para el tránsito de vehículos menores, mayores y de comercio informal por seguridad.

“Si seguimos a ese ritmo de progresión, el próximo año van a haber más ambulantes que comerciantes formales en Mesa Redonda”, advierte.

Lucy, por su parte, explica que las consecuencias no solo podrían ser económicas sino también de seguridad. “En Halloween ya se llenaron todas las calles, no se podía ni pasar. No dejan caminar, ni pasar. No les puedes decir nada porque se molestan, te quieren pegar. Yo temo que si pasa algo todos nos morimos aquí”, alerta la vendedora.

Los comerciantes de Mesa Redonda estiman que hay unos 15 mil vendedores informales copando las calles del emporio comercial. / BRITANIE ARROYO / GEC

- El plan de la MML -

"No es posible que tengamos esa informalidad y eso hay que corregirlo de forma rápida, hemos hecho las coordinaciones con el gobierno central y con el Poder Judicial para que podamos llegar a un buen entendimiento y nos puedan ceder ese espacio y reubicar ahí a los comerciantes“, aseguró el alcalde Reggiardo a la salida del evento.

Una fuente de la MML aseguró a El Comercio que el plan de la comuna aún no cuenta con fechas ni un plan de traslado, pues se encuentra dialogando con el Poder Judicial, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía a la espera de la cesión del terreno.

El burgomaestre, por su parte, aseguró confiar “en la muy buena voluntad de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, con quien también me he reunido para hablar sobre el particular”.

El alcalde Reggiardo confía en que el gobierno central y el Poder Judicial cederán el terreno del expenal San Jorge a la comuna limeña. / Municipalidad Metropolitana de Lima

En el encuentro con la prensa, Reggiardo estimó que la cesión del terreno estaría lista en “un par de semanas, espero que sea antes de pronto”. Nazario, sin embargo, teme que el proceso en realidad dure “entre 4 y 5 meses, además de que la gente no querrá ir a vender a un lugar lleno de tierra”.

Para atajar el problema a corto plazo, el empresario resalta la necesidad de restablecer el principio de autoridad, retirar a los comerciantes y acompañarlo de un plan. “Que no sea uno más de esos operativos que lanzan a las 7 de la mañana, donde traen a 200 policías, soldados y serenos, pero que por la tarde los informales están de vuelta. Eso se debe a que no hay ningún plan que sostenga la medida”, acusa en referencia a las intervenciones realizadas por la comuna en la zona, la última de las cuales se registró en marzo de este año.