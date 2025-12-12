El Ministerio del Interior (Mininter) oficializó este viernes 13 de diciembre la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente de dicho portafolio.

Mediante la Resolución Ministerial N° 2249-2025-IN, se precisa que dicho instrumento de gestión orientará las acciones en materia de seguridad ciudadana mediante ejes estratégicos, metas y acciones estratégicas.

Asimismo, se constituirá en un documento operativo que, como herramienta técnica, “establece acciones concretas definiendo responsables, plazos e indicadores necesarios para enfrentar los problemas de la inseguridad y responder de manera efectiva y oportuna a la coyuntura delictiva con el fin de reducir los altos niveles de incidencia delictiva generados por bandas y organizaciones criminales”.

El Grupo de Trabajo Multisectorial está conformado por:

a) Un representante del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, quien lo preside.

b) Un representante del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

c) Un representante de la Policía Nacional del Perú.

d) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e) Un representante del Ministerio Público.

f) Un representante del Poder Judicial.

g) Un representante del Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec).

h) Un representante de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La participación de los integrantes del grupo de trabajo es ad honorem y las entidades públicas involucradas designarán a sus representantes titulares y alternos mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial, dentro del plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución ministerial.

Tendrá como funciones: establecer un cronograma de trabajo por el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo; y elaborar un plan de trabajo que contemple las actividades realizadas, los responsables y los plazos para efectuar la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

También se encargará de elaborar el informe final que contenga la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y coordinar y articular con las unidades de organización del Ministerio del Interior, Policía Nacional (PNP) y las otras entidades competentes, para su elaboración.

La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial está a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública y puede convocar la participación de especialistas y profesionales en la materia.

Del mismo modo, tendrá una vigencia de 30 días calendario, contados a partir de su instalación, el cual puede ser ampliado previo informe. La instalación y el desarrollo de sus actividades son financiados con cargo al presupuesto institucional de las entidades que lo integran, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Cabe indicar que la resolución lleva la firma del ministro de la Producción, César Quispe Luján, encargado de dicho portafolio, y fue publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.