Miraflores: cierran discotecas Ático y Bohemia en la calle Las Pizzas

Esta madrugada, la municipalidad de Miraflores clausuró las discotecas Ático y Bohemia, ubicadas en la calle San Ramón (Las Pizzas) debido a las fallas en estructuras y la falta de licencias para su funcionamiento, lo que dejaba en riesgo la integridad de los clientes.



La operación se realizó en las cuadras 1 y 2 de la Calle San Ramón (Las Pizzas), por funcionar irregularmente infringiendo disposiciones municipales. Efectivos policiales brindaron las garantías del caso.

Según fiscalizadores de la autoridad distrital, la discoteca Ático operaba sin licencia de funcionamiento y en peligrosas condiciones de inseguridad, en tanto que la discoteca Bohemia lo hacía usando una licencia de funcionamiento otorgada a una persona distinta.

Inspectores ediles ingresaron sorpresivamente a ambos locales comprobando las irregularidades. Procedieron a evacuar los locales que se encontraban llenos de clientes (entre hombres y mujeres) y a la clausura.

- Irregularidades -

Funcionaba con peligroso cableado eléctrico, con estrecha escalera para evacuación, con instalaciones precarias de madera, no se respetaba el aforo y encima no tenía licencia de funcionamiento.

Por su parte, Víctor Barriga, sub gerente de Fiscalización, justificó el cierre de la discoteca Bohemia, por funcionar sin la debida licencia. Asimismo, se supo que esta discoteca promovía su programación artística con avisos racistas.