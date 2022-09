“Desmantelaron el auto frente a mi casa. Los mismos agentes de serenazgo que atendieron mi caso dijeron que era el tercer auto que robaban en la zona, pese a ello no ha aumentado la seguridad en esas horas”, aseguró Roldán a El Comercio.

Además, estos robos tienen similitudes: todos ellos ocurrieron en un cuadrante entre las calles Chiclayo, Piura, Elías Aguirre y la avenida Comandante Espinar y en horas de la madrugada.

Yo soy el tercer vehículo que desmantelan en calle Chiclayo, Miraflores

El 08 de septiembre ocurrió el robo, no entiendo que carajos espera la municipalidad para hacer algo, ni siquiera se han contactado conmigo todo queda en el aire. pic.twitter.com/WkCxKAdTmN — groldan (@groldan_d) September 20, 2022

Así quedó el auto de Fernanda Gómez. Los delincuentes rompieron una de las ventanas e ingresaron al vehículo. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

Vecinos de este sector precisaron que, si bien en la mañana hay una circulación de vehículos de serenazgo y de la policía, sus recorridos disminuyen considerablemente en la noche y las primeras horas de la mañana. “Ya no hay agentes de seguridad a pie, como lo había antes. Ahora solo están en la zona de [la avenida] Pardo, pero no entre calles”, aseguró uno de los vecinos.

Según el portal Data-Crim, un sistema creado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que muestra la ubicación de cada robo cometido en todo el país, este año se han cometido 63 robos y hurtos de vehículos en Miraflores. Uno de los puntos con mayor actividad delictiva de este tipo es precisamente entre las calles Piura y Chiclayo.

Robos y hurtos de vehículos en el distrito de Miraflores durante el 2022. (Foto: Data-Crim)

La Municipalidad de Miraflores aseguró que los casos están en investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Consultados sobre las medidas que tomarían tras las denuncias de los vecinos, no respondieron hasta el cierre de la edición.

Eduardo Pérez Rocha, general (r) de la PNP, explicó que esta modalidad de robo se realiza en calles poco vigiladas que han sido monitoreadas previamente por los delincuentes.

“Estos hurtos se llevan a cabo donde no hay muchas cámaras y entre al menos dos personas. Una que actúa como campana y vigila que no haya nadie y otro que va sacando las autopartes. Pero no saca cualquier cosa, ellos ya saben cuáles son los objetos más valiosos para revenderlos en los mercados negros”, acotó Pérez Rocha, quien precisó que en los últimos meses se han reportado entre 30 a 35 robos de vehículos y autopartes a diario en Lima.

Mafias de autopartes

Las víctimas aseguraron que, tras llevar sus vehículos a locales mecánicos, les dijeron que podrían “ayudarlos” a conseguir las autopartes que les robaron, según la marca y modelo de su auto. “Me pidieron cerca de 10 mil soles por las cosas que sustrajeron”, dijo uno una de ellas.

Pérez Rocha precisó que existen mafias dedicadas a robar autopartes específicas que son buscadas “a pedido” por otras personas. “Las personas que contratan estos servicios usualmente han sido también víctimas de ladrones. Lo que sucede con ello es que se genera un círculo de robo”, explicó.