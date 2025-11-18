El gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, general (r) de la Policía Nacional del Perú (PNP) Mario Arata, renunció en vivo durante la undécima sesión ordinaria del comité distrital llevada a cabo en la comuna hoy, martes 18 de noviembre.

El alto mando cuestionó al alcalde Carlos Canales sobre la forma en la que se expresó durante el Codisec (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana) el pasado 10 de noviembre.

“Quisiera aclararle algo que dijo la semana pasada en el Codisec en el término que mi concepto linda con el respeto y consideración que deban tener a un funcionario. La llamada de atención que recibí, también la reciben ellos. Yo soy un oficial superior de la Policía que tiene un prestigio bien ganado”, señaló Arata.

“Usted no debe referirse a cualquier persona de forma peyorativa y amenazante, indicando que ‘es la última vez que sucede’“, recalcó Arata.

“Serenazgo no pone multas, Fiscalización es la que lo hace y acá están los resultados y sino hay, no hay. Este es un acto público y no merezco ese trato de ninguna manera. Entonces, yo estoy presentando mi carta irrevocable al cargo de gerente de seguridad ciudadana, no puedo seguir trabajando acá, mi dignidad no permite trabajar así quiera”, enfatizó.