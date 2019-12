El único impacto de bala que recibió Mishuky Almendra Belahonia Cáceres a la altura del cuello fue fulminante. La joven de 23 años, con un embarazo de cuatro meses y una niña de cuatro años esperándola en casa, murió minutos después de las 2 de la tarde del sábado 7 de diciembre en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

A su hermana mayor, Hellen Belahonia, la llamaron por teléfono para avisarle que hubo un asalto en el bazar “Rafaelito”, donde Mishuky había empezado a trabajar solo tres días antes. “Todo fue muy confuso y rápido. No podemos creer todavía todo lo que ha ocurrido”, atina a decir Hellen. Ella recibió la noticia de la muerte de Mishuky al llegar al hospital y tuvo la responsabilidad de comunicárselo a su familia.

“Hellen me llamó desesperada, nunca la había escuchado así. No podría entender que eso podría ocurrirnos. Su hijita no entiende nada porque es muy pequeña pero qué le diremos cuando empiece a llamar a su mamá”, dice sin consuelo Claudia Belahonia. Mishuky era la menor de las tres hermanas.

La familia y amigos de Mishuky Belahonia el 9 de diciembre durante su entierro. (Foto: Renzo Salazar / GEC).

Es lunes 9 de diciembre, han pasado dos días desde el asesinato y una caravana de autos ingresa al cementerio Parques del Paraíso en Lurín. Las hermanas, los padres y la pareja de Mishuky se han puesto delante de su féretro blanco salpicado de flores. Uno a uno se acercan a un micrófono conectado a un parlante e intentan encontrar las palabras para despedirse de ella. Los amigos y vecinos que han llegado hasta el cementerio repiten indignados que la muerte de la joven es una muestra de la inseguridad que campea en Villa El Salvador.

“Mishuky, eres el amor de mi vida. Te juro que nunca te voy a olvidar, ni a ti ni a mi hijo que se va contigo. Tranquila, que yo voy a sacar adelante a nuestra hija”, grita desconsolado Andy Muñante Rivas.

Javier Elías Belahonia Cuello, padre de la joven, relata que semanas antes habían planeado un viaje juntos. Recuerda que su hija le había pedido pasar más tiempo con él. Relata que desde que se convirtió en madre, Mishuky se dedicaba de lleno a su familia pero quiso conseguir un trabajo para comprarle algunas cosas a su hija por Navidad.

“Queremos que las autoridades atrapen a estos delincuentes de inmediato porque todo es muestra de todo lo que estamos viviendo. Hoy me tocó a mí pero todos estamos expuestos”, refiere Javier Belahonia con resignación.

Los vecinos de Villa El Salvador sostienen que la muerta de Mishuky es una muestra de la inseguridad que se vive en el distrito. (Foto: Renzo Salazar / GEC).

—Aumento de la delincuencia—

La dueña del local donde trabajaba Mishuky relató a la policía que ese día dos hombres con gorras intentaron asaltar el agente bancario ubicado dentro de su bazar. De acuerdo a su versión, que complementa el registro en video de las cámaras de seguridad, los dos hombres le habrían preguntado si tenía dinero en efectivo para un retiro. Entonces, uno de ellos sacó el arma e hizo el disparo.

Los delincuentes captados por las cámaras de seguridad de local.





Uno de los delincuentes captados por las cámaras de seguridad. (Captura de video de las cámaras de seguridad).

(Captura de video de las cámaras de seguridad).

Segundo antes, Mishuky había salido de la trastienda y se colocó al lado de la dueña. La bala la impactó a la altura del cuello. Herida regresó a la trastienda para intentar protegerse. Finalmente, los delincuentes huyeron debido a que la dueña activó la alarma de seguridad. Ella junto a los vecinos auxiliaron a la joven y la trasladaron al hospital donde solo pudieron certificar su muerte.

Los vecinos de la prolongación María Elena Moyano, ubicado a unas cuadras del óvalo Oasis en Villa El Salvador, han colocado en las rejas del local unas rosas blancas amarradas con un listón negro en señal de duelo. Ruben Enrique Camac, quien vive hace 20 años en el distrito asegura que los asaltos son muy comunes en la zona. A él mismo lo asaltaron hace una semana con arma a una cuadra del lugar. Los vecinos refieren que hay muy pocos agentes patrullando y no se dan abasto. Además, la comisaría más cercana está en la urbanización Pachacámac, a unos 20 minutos de ahí.

El local donde ocurrió el asesinato ha sido clausurado en señal de duelo. (Foto: Renzo Salazar / GEC)

Juan Gónzales, de 62 años, vive en el sector 2 de Villa El Salvador y recuerda que el mismo día en que asesinaron a Mishuky se reportó el crimen contra el señor Joel Moreno Villena. Moreno fue baleado por un grupo de delincuentes que intentaron asaltar el local de venta de comida rápida de su hija. Un disparo en el corazón acabó con su vida.

Victoria Medina y Nancy Ramos vecinas del sector 3 de Villa El Salvador, describen una situación similar en su zona. Tras el asesinato de Mishuky convocaron este el martes un plantón frente a la Municipalidad de Villa El Salvador. En la protesta participaron los familiares de Mishuky Belahonia. Lo que exigen de inmediato es que sus autoridades resuelvan el problema constante de la inseguridad ciudadana.

Este martes, deudos y vecinos de Villa El Salvador realizaron un plantón frente a la Municipalidad de Villa El Salvador. En primer plano Andy Muñante Rivas, pareja de Mishuky Belahonia. (Foto: Cortesía).

—Policía tiene identificado al asesino—

El asesinato de Mishuky Belahonia Cáceres está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador. De acuerdo a fuentes de El Comercio, los agentes ya lograron identificar al delincuente que hizo el disparo y su captura sería solo cuestión de horas. Los agentes además están detrás del segundo asaltante y de un tercero, que sería el que manejaba el vehículo en el que huyeron.

El comandante PNP, comisario de Villa El Salvador, Juan Carlos Porras Aragón, confirmó a este Diario que la policía tiene avances importantes en la investigación del asesinato de Mishuky pero no quiso adelantar más detalles por seguridad.

De acuerdo a información del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del INEI (Data-Crim), herramienta elaborada en base a denuncias realizadas en cerca de 1.500 comisarías, en lo que va del año en el distrito de Villa El Salvador se han reportado 2.653 delitos, de ellos, el 7.84% (208) pertenece al delito contra la vida, el cuerpo y la salud.