A través de sus redes sociales, la Municipalidad Distrital de Chorrillos se pronunció tras el ataque a balazos contra la orquesta de cumbia Agua Marina que en un evento realizado en el Círculo Militar Tarapacá que deja hasta el momento cuatro músicos y un vendedor heridos.

La comuna señala que lamenta la ola delictiva haya alcanzado de esta manera a una de las agrupaciones más emblemáticas de nuestro país, como lo es Agua Marina.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Delincuentes arremetieron contra la agrupación musical con una ráfaga de más de 20 disparos. Foto: GEC

“Nos unimos al pedido enérgico de la ciudadanía para las autoridades del Gobierno, a fin de tomar medidas más efectivas en torno al evidente crecimiento del crimen organizado. Algo que a diario alcanza al ciudadano de a pie. Principal motor de nuestra sociedad”, precisa el comunicado.

Agua Marina tenía licencia

El municipio confirmó que los organizadores de la misma solicitaron el permiso por la vía regular pues recalcaron se trataba de un evento particular.

“Dado esto, las medidas de seguridad del mismo, por propia naturaleza del evento, tienen responsabilidad de la organización. Asimismo, ponemos en conocimiento la apertura de un procedimiento de investigación que puede llevar a multas y responsabilidades hacia los organizadores”, sostienen.

Finalmente, la Municipalidad de Chorrillos muestra disposición para colaborar con las investigaciones de la autoridad pertinente; Policía Nacional. Lo mismo con los medios de comunicación a través de la difusión de imágenes y/o información preliminar en pro del bienestar de todos los implicados.

La Fiscalía realiza investigaciones preliminares para encontrar a los responsables. Foto: Fiscalía X

Fiscalía inicia investigaciones

En tanto, La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio, tras el ataque armado ocurrido anoche durante una presentación de la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, informó el Ministerio Público.